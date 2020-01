MetLife: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

Weitere Suchergebnisse zu "MetLife":

Der MetLife-Kurs wird am 02.01.2020, 19:11 Uhr an der Heimatbörse New York mit 51.4 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Lebens- und Krankenversicherung".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für MetLife entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei MetLife haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Sell" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für MetLife beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,44 Prozent und liegt mit 0,07 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (3,51) für diese Aktie. MetLife bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der MetLife als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 3 Hold, 1 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das MetLife-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 48,6 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -4,6 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 50.9433 USD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".