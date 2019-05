Mesut Özil und Amine Gülse erwerben Anteile von Citizen Cosmetics Limited

Weitere Suchergebnisse zu "Citizen":

London (ots/PRNewswire) - Mesut Özil, einer der populärstenFußballspieler im Vereinigten Königreich und seine Verlobte, dieehemalige Miss Turkey, Amine Gülse, haben Aktienanteile an CitizenCosmetics Limited erworben. Mesut Özil ist mit insgesamt fast 80Millionen Followern auf den verschiedenen Social Media Plattformender beliebteste Spieler in der Premier League und Amine Gülse hatüber 2 Millionen Follower. Dr. Erkut Sögüt, Özils Agent und Ratgeber,verhandelte die Transaktion und die Investition im Namen des Paares.Dr. Sögüt kommentierte: "Da Mesut sein Investmentportfoliodiversifiziert, sahen wir eine große Chance, nicht nur in dieFarbkosmetikindustrie einzusteigen, sondern auchWertschöpfungsaktionäre bei Citizen Cosmetics Limited zu werden. Wirsahen auch die Möglichkeit für Amine, mit der Marke Smart Girls GetMore von Citizen zusammenzuarbeiten und dabei ihr persönliches undberufliches Interesse an Schönheit sowie die Tatsache, dass siezusammen mit Mesut eine der bekanntesten Berühmtheiten in der Türkeiist, nutzen zu können."Tariq Khan, Chairman und CEO von Citizen Cosmetics, erklärte: "Wirfreuen uns, Mesut und Amine in die Citizen-Familie aufzunehmen, undsind dankbar für ihren Glauben an uns und das Vertrauen, das sie inuns setzen. Ihre Investition kam zu einem günstigen Zeitpunkt zurEinführung unserer Kosmetikmarke CTZN Cosmetics, was uns dieMöglichkeit gibt, mit Amine zusammenzuarbeiten, um unter Smart GirlsGet More eine spezielle Auswahl zu entwickeln und dem Verbrauchereine Kollektion ihrer Lieblingsprodukte der dekorativen Kosmetikvorzustellen."Citizen Cosmetics Limited (www.citizencosmetics.com) ist ein inLondon ansässiges Farbkosmetikunternehmen, das von Aleena, Aleezehund Naseeha Khan gegründet wurde. Die drei Schwestern entwickelninklusive Farbkosmetikprodukte für verschiedene Hautfarben undverwenden nur vegane und vegetarische Inhaltsstoffe. IhrePremiummarke CTZN Cosmetics (www.ctzncosmetics.com) wird derzeit inItalien hergestellt und soll am 15. Mai 2019 auf den Markt kommen.Ihre Marke für den Massenmarkt, Smart Girls Get More(www.sggmcosmetics.com), wird in Polen produziert. Beide werden unterstrenger EU-Konformität und tierversuchsfrei hergestellt.Social Media:@ctzncosmetics@smartgirlsmakeupPressekontakt:Weitere Informationen erhalten Sie von Tariq Khan+971-506-245-903E-Mail: tk@citizencosmetics.comOriginal-Content von: Citizen Cosmetics Limited, übermittelt durch news aktuell