Mesut Özil erfolgreichster deutscher Fußballer auf Instagram (FOTO)

Hamburg (ots) -Welcher deutsche Fußballspieler ist aktuell auf Instagram amerfolgreichsten? Den ersten Platz sichert sich Mesut Özil vom FCArsenal (Stand: 25. Juni 2018). Ihm folgen Toni Kroos (Real Madrid)und Manuel Neuer (Bayern München). Die dpa-Tochter news aktuell undFaktenkontor haben ausgewertet, welche deutschen Fußballspieler diehöchste Relevanz auf der Foto-Plattform haben. Die Analyse basiertauf dem Instagrammer-Relevanzindex von Faktenkontor. Datenbasis sindrund 1.500 deutsche Instagram-Profile.Demnach landen auf Platz vier Offensivspieler Marco Reus, aufPlatz fünf Innenverteidiger Jerome Boateng und auf Platz sechsAngreifer Thomas Müller. Die letzten drei Plätze unter den Top 11nehmen Innenverteidiger Mats Hummels (Platz neun), AußenverteidigerJoshua Kimmich (Platz zehn) und Fußballveteran Philipp Lahm ein(Platz elf). Weder der Account von Sami Khedira noch der von MarioGómez schafften es unter die elf besten Instagram-Profile deutscherKicker.Für die Analyse der relevantesten deutschen Fußballspieler aufInstagram hat Faktenkontor den Instagrammer-Relevanzindex entwickelt.Dafür wurden unter anderem die Anzahl der Abonnenten und Beiträgesowie die Interaktionen mit Beiträgen (Kommentare, Likes)berücksichtigt. Basis der Auswertung sind rund 1.500Instagram-Profile in Deutschland. Zeitpunkt der Auswertung war der25. Juni 2018.Deutschlands Fußball-Champions auf Instagram:1. Mesut Özil: @m10_official2. Toni Kroos: @toni.kr8s3. Manuel Neuer: @manuelneuer4. Marco Reus: @marcinho115. Jerome Boateng: @jeromeboateng6. Thomas Müller: @esmuellert7. Leroy Sané: @leroysane198. Bastian Schweinsteiger: @bastianschweinsteiger9. Mats Hummels: @aussenrist1510. Joshua Kimmich: @jok_3211. Philipp Lahm: @philipplahmDatenbasis: ca. 1.500 Instagram-Profile in DeutschlandErhebungszeitpunkt der Auswertung: 25. Juni 2018Untersuchungsmethode: Instagrammer-Relevanzindex