Stuttgart (ots) -Mercedes-Benz begleitet mit der Kampagne "Best Never Rest" diedeutsche Fußball-Nationalelf zur Weltmeisterschaft in RusslandMANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Rund drei Monate sind es noch bis zum Eröffnungsspiel derFußball-Weltmeisterschaft in Russland. Und die WM-Vorbereitungen derdeutschen Nationalmannschaft laufen auf Hochtouren: Übermorgen(23.03.) trifft die Mannschaft von Joachim Löw im Vorbereitungsspielauf den Weltmeister von 2010 Spanien und am Dienstag nächster Wocheauf Rekord-Weltmeister Brasilien. Auf dem Weg zur Titelverteidigungwird die Nationalmannschaft von ihrem Generalsponsor Mercedes-Benztatkräftig unterstützt. Und zwar mit der Kampagne "Best Never Rest".Die Kampagnenmotive zeigen das unermüdliche Streben nachWeiterentwicklung und Perfektion. Das passt für DIE MANNSCHAFT, lobtManager Oliver Bierhoff:O-Ton Oliver BierhoffEs ist ein Motto des Spitzensports! Und das habe ich als Profigelernt, aber das haben wir uns natürlich in der Nationalmannschaftimmer vorgenommen, uns immer weiterentwickelt. Man darf niestehenbleiben, das ist immer die Gefahr. Das haben wir 1990, nach derWeltmeisterschaft, gemacht. Haben uns lange ausgeruht und sind 10Jahre später dann ganz erschrocken aufgewacht. Das ist ein innererAntrieb und der zählt umso mehr, wenn man Weltmeister ist. Die Gefahrist noch größer, weil man vielleicht glaubt, der Beste zu sein. Aberum der Beste zu sein, muss man sich immer wieder weiterentwickeln.(0:28)Der Auftakt der WM-Kampagne erfolgt über Social Media und in derStadionkommunikation, anschließend werden die Motive über weitereKommunikationskanäle gespielt. Im Mittelpunkt stehen natürlich dieNationalspieler, zum Beispiel die Weltmeister von 2014, wie MesutÖzil, Mario Götze oder Toni Kroos:O-Ton Toni Kroos, Mario Götze, Mesut ÖzilIch glaube, Best Never Rest ist schon so ein Motto, dass man sagt,man macht immer weiter, egal was man erreicht hat, man in der Lageist, sich weiter zu motivieren, um eben die nächsten Ziele anzugehen.Und das wollen wir nach 2014 versuchen auch 2018 zu erreichen. / Manversucht sich immer weiterzuentwickeln, man weiß, man muss mit derZeit gehen, mit der Situation gehen und sich immer neu erfinden undeben neue Dinge lernen. Das soll es auch aussagen und das trifft,sowohl auf Mercedes, als auch auf uns Spieler zu, wenn manerfolgreich sein möchte und das auch bleiben möchte, also an derSpitze bleiben möchte. Ich denke, da passt das sehr, sehr gut hin. /Best Never Rest passt auch zu uns, für mich auch, weil, letztendlichdie Besten geben nie auf und arbeiten hart an sich und wollen immererfolgreich werden. Das mache ich auch und das machen wir auch alsDFB. Und das wollen wir der ganzen Welt zeigen. (0:46)Die WM-Kampagne "Best Never Rest" greift diesen Anspruch inemotional packenden Motiven auf und stimmt entsprechend auf daswichtigste Sportereignis des restlichen Jahres ein. Stars derWM-Kampagne sind neben der MANNSCHAFT die neuen C-Klasse Modelle vonMercedes-Benz. Beim Spiel gegen Spanien übermorgen in Düsseldorfwerden die Spieler erstmals in mit dem Kampagnen-Motto gebrandetenHymnenjacken auflaufen. Und die Nationalspieler wie Bernd Leno,Julian Brand und Timo Werner freuen sich über die Unterstützung durchden DFB-Partner Mercedes-Benz:O-Ton Timo Werner, Julian Brand, Bernd LenoBest Never Rest passt sehr gut zu uns. Wir geben niemals auf, wirwollen unbedingt den WM-Titel haben. Ich glaube, egal wer uns da inden Weg kommt, den können und werden wir hoffentlich auch besiegen.Unser Anspruch ist es, den WM-Titel zu verteidigen. Jetzt haben wirviele Monate und Jahre dafür gearbeitet, ihn wieder verteidigen zukönnen und jetzt ist es soweit. Und ich glaube, wir haben eine guteMannschaft, um das zu schaffen. / Jeder will so hoch hinaus wie esnur geht. Da ist es nicht erlaubt, dann irgendwie auch mal zupausieren, sondern es soll ja immer weitergehen. Man versucht immer,seine Fähigkeiten noch weiter zu verbessern. Ich glaube, dass das einsehr gelungener Satz ist, der zumindest auf mich und auch auf vieleandere zutrifft. / Ich glaube, man sollte immer hart an sicharbeiten. Man sollte immer versuchen sich zu verbessern. Man kann nieperfekt sein und ich glaube, dass deswegen dieser Slogan sehr coolist (0:44)Abmoderation:Für die Fans der deutschen Fußballnationalmannschaft bietetMercedes-Benz beispielsweise bei allen WM-Spielen des DFB-Teams eineumfassende Social Media Kommunikation. Das mit Twitter Deutschlandindividuell entwickelte Paket ermöglicht es, dass jederTwitter-Nutzer beim Öffnen der App sofort Inhalten der Kampagnebegegnet.