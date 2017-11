Gütersloh/Berlin (ots) -Sperrfrist: 23.11.2017 23:55Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Sperrfrist für die Veröffentlichung: Donnerstag, 23. November2017, 24:00 UhrMestemacher prämiert ab 2017 erstmals mit dem neuen Sozialpreis"GEMEINSAM LEBEN" Lebensmodelle, in denen Selbsthilfe, Fürsorge undFörderung gelebt werden. Lifestyle-Modelle dieses Typsrepräsentieren."Vorrang für das Wir-Prinzip", hebt die Initiatorin Prof. Dr.Ulrike Detmers bei der ersten Siegerehrung am Freitag, 24. November2017 im Rocco Forte Hotel de Rome, Berlin, hervor.Der Mestemacher Preis "GEMEINSAM LEBEN" wird 2017 zum ersten Malverliehen an diese Preisträger:Kategorie "Großfamilie":Großfamilie Fritsch Rheda-WiedenbrückKategorie "Anderer Lifestyle-Modell-Typ":DER ÜBERSEE-CLUB e.V. HamburgKategorie "Institutionalisierte Mehrgenerationenhäuser":Mehr Generationen Haus "Pusteblume" im Stadtteil Halle-Neustadt ander SaaleKategorie "Wohngemeinschaften":Generationen übergreifendes Wohnprojekt Marthastraße im NürnbergerStadtteil MögeldorfInformationen zu den Siegern finden Sie in der beigefügtenPressemitteilung.Falls Sie an der Teilnahme an der Pressekonferenz interessiertsind, können Sie sich per E-Mail ulrike.detmers@mestemacher.deakkreditieren.Die Pressekonferenz zur Preisverleihung findet statt am:Termin: Freitag, 24. November 2017Uhrzeit: 10:30 Uhr bis ca. 11:15 UhrOrt: Rocco Forte Hotel, Hotel de Rome, Salon 1,Behrenstr. 37, 10117 BerlinWeitere Informationen zum Gleichstellungsprojekt finden Sie unter:http://www.mestemacher.de/social-marketing/gemeinsam-lebenPressekontakt:Prof. Dr. Ulrike DetmersGesellschafterin, Mitglied der zentralenUnternehmensleitung und Sprecherin derMestemacher-GruppeTel.: 05241 8709-68E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.deOriginal-Content von: Mestemacher GmbH, übermittelt durch news aktuell