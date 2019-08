Mestemacher: 70. Geburtstag und kirchliche Trauung nach 44 Ehejahren - Albert und Prof. Dr. Ulrike Detmers feiern (FOTO)

Gütersloh (ots) -Die geschäftsführenden Miteigentümer der national undinternational aktiven Brot- und Backwarengruppe Mestemacher, Albertund Prof. Dr. Ulrike Detmers, feiern in Hamburg ein Doppelereignis.Albert Detmers erreicht am 14. August 2019 das 70. Lebensjahr undnach fast 50 jähriger Beziehung heiraten "Die Unzertrennlichen" (*Dr.Anne Kitsch) im 44. Ehejahr kirchlich in Blankenese. Mit dabei sindviele Familienmitglieder, Freundinnen und Freunde.Die Eheleute arbeiten erfolgreich als Fachleute seit fast einemhalben Jahrhundert in der Brot- und Backwarenbranche. Albert Detmersverantwortet in der Mestemacher-Gruppe das Zentralressort Vertriebund Verwaltung, Prof. Dr. Ulrike Detmers das ZentralressortMarkenmanagement, Social Marketing, Public Affairs. Sie ist zudemSprecherin der Mestemacher-Gruppe.Als frisch gebackener Dipl. Betriebswirt (FH Bielefeld) übernahmAlbert Detmers junior 1973 die Geschäftsführung der ehemaligenregionalen Lieferbäckerei Detmers in Bielefeld Jöllenbeck von seinenEltern Albert senior und Magdalene Detmers. Er modernisierteVertrieb, Marketing, Verwaltung und verkaufte 1985 gemeinsam mitseinem Bruder Fritz Detmers, Geschäftsführer Produktion, Technik,Einkauf, die Lieferbäckerei an die Brot und Backwarengruppe LiekenAG. Den Verkaufserlös investierten die heutigen beiden FamilienstämmeAlbert und Prof. Dr. Ulrike Detmers sowie Fritz und Helma Detmers inden Kauf der Mestemacher GmbH. Durch Übernahmen wie der ModersohnsMühlen- und Backbetriebe GmbH 1992, der Benus Sp. z o.o. 1993, derAerzener Brot und Kuchen GmbH 2002 entstand die heutigeMestemacher-Gruppe. Albert Detmers übernahm auch hier mit seinerExpertise die Verantwortung für das Vertriebsmanagement und dieVerwaltung. Zum Gesamterfolg der Gruppe hat Albert Detmers seinenbeachtenswerten Anteil geleistet.Neugierig und offen für Expansion und Innovationen hat er auchsein Ressort zukunftsfähig gestaltet. In den kommenden Monaten widmetsich der zweifache Familienvater und dreifache Opa der Einarbeitungseiner Nachfolge im Vertriebsmanagement. Seine Verantwortung für dieVerwaltung hat er bereits 2017 mit seiner Nachfolgerin MartaGlowacka, der ehemaligen Geschäftsführerin der polnischenAuslandsgesellschaft Benus, erfolgreich geteilt.*"Farben des Lebens" Ulrike Detmers - gelebtes Plädoyer für eineAllianz von Bildung, Wirtschaft und Familie - Dr. Anne KitschPressekontakt:Mestemacher GmbHTel.: 05241 8709-68E-Mail: Kommunikation@mestemacher.deOriginal-Content von: Mestemacher GmbH, übermittelt durch news aktuell