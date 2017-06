Berlin (ots) -- Messeveranstalter erzielten 2016 Rekordumsatz- Nochmals mehr Aussteller auf deutschen Messen- AUMA-Vorsitzender Mennekes: Messen brauchen freien WelthandelDie Entwicklung der Messen in Deutschland wird auch vonschwieriger werdenden Außenhandelsbedingungen nicht nennenswertbeeinträchtigt. Die 186 Veranstaltungen des Jahres 2016 konnten imVergleich zu ihren jeweiligen Vorveranstaltungen nochmals leichteZuwachsraten erzielen - trotz Irritationen in der Wirtschaft durchden bevorstehenden Brexit und Tendenzen zum Protektionismus inwichtigen Auslandsmärkten. Und das außergewöhnlich starkeMesseprogramm des letzten Jahres sorgte für Rekordzahlen für dieBranche als Ganzes. Das ergaben jetzt abschließende Berechnungen desAUMA, des Verbandes der deutschen Messewirtschaft.Die 186 internationalen und nationalen Messen des Jahres 2016verzeichneten im Durchschnitt 1 % mehr Standfläche als bei ihrenVorveranstaltungen (2015: +1,1 %). Die Ausstellerzahlen wuchsen sogarum 1,5 % (2015: +2,0 %), wobei die Zahl internationaler Aussteller um3,9 % zulegte, kaum weniger als in den Vorjahren. Die Präsenzdeutscher Unternehmen ging um 1,8 % zurück; im Vorjahr waren diessogar 2,7 % weniger. Die Schere zwischen beiden Entwicklungenschließt sich offensichtlich langsam. Zwar reduzierte sich dasBeteiligungsvolumen aus dem Inland etwa durch Zusammenschlüsse undÜbernahmen von kleinen und mittleren Unternehmen; gleichzeitig gelanges den Veranstaltern aber, neue Unternehmen für das Medium Messe zugewinnen. Das sehr hohe Niveau von fast 80.000 Beteiligungen aus demInland konnte so nahezu gehalten werden.Positiv ist in diesem Zusammenhang, dass vor allemDienstleistungsunternehmen, die bisher relativ wenig auf Messengesetzt haben, künftig deutlich mehr Beteiligungen planen. Das istjedenfalls Ergebnis der Ausstellerbefragung AUMA MesseTrend 2017, dieEnde 2016 durchgeführt wurde. Die Besucherzahlen der internationalenund nationalen Messen blieben auf sehr hohem Niveau mit minus 0,2 %praktisch konstant (2015: +2,0 %). Dazu kommentierte derAUMA-Vorsitzende Walter Mennekes: "Die letztlich anonyme Onlineweltstößt offensichtlich zumindest in derBusiness-to-Business-Kommunikation an Grenzen. Deshalb bleibt genugRaum für die weitere Entwicklung des Mediums Messe, dem wichtigstenInstrument der persönlichen Kommunikation. Von Krisenstimmung gibt esin der Messewirtschaft gegenwärtig keine Spur".2016: Rekordjahr durch besonders starkes MesseprogrammFür die gesamte Branche brachte das Jahr 2016 bei fast allenKennzahlen Rekordergebnisse, vorrangig bedingt durch dasZusammentreffen mehrerer großer Investitionsgütermessen mitMehrjahresturnus. 192.000 Aussteller buchten fast 7,6 Mio. m²Standfläche - Größenordnungen, die bisher noch nicht erreicht wurden.Lediglich die Besucherzahl von gut 10,5 Mio. wurde vor fast 10 Jahrenschon einmal übertroffen.Vor allem aufgrund dieses starken Messeprogramms im Inlanderreichten die deutschen Veranstalter nach vorläufigen Ergebnisseneinen Rekordumsatz von 3,8 Mrd. Euro. Der bisher höchste Umsatz wurde2014 mit 3,45 Mrd. Euro erzielt. Im laufenden Jahr wird der Umsatzaber bedingt durch ein kleineres Messeprogramm im Inland nur etwa 3,5Mrd. Euro erreichen.Die gegenwärtige positive Grundstimmung in der deutschenMessewirtschaft wird sich wahrscheinlich auch im gesamten laufendenJahr fortsetzen. Die 164 geplanten internationalen und nationalenMessen im Jahr 2017 dürften im Vergleich zu ihren Vorveranstaltungennach Schätzungen des AUMA erneut rund 1 % mehr Aussteller undStandfläche erreichen. Die Besucherzahlen werden wahrscheinlich imDurchschnitt konstant bleiben.Messen brauchen freien AußenhandelDazu der AUMA-Vorsitzende Walter Mennekes: "Die weitere positiveEntwicklung der deutschen Messen als internationale Marktplätze wirdauch davon abhängen, ob der weltweite Handel weitgehend frei vonzusätzlichen Beschränkungen bleibt. Deshalb ist es umso bedenklicher,dass es in immer mehr Ländern konkrete Pläne gibt, die einheimischeWirtschaft vor allzu hohen Importen zu schützen. Die deutscheMessewirtschaft erwartet, dass die Bundesregierung derartigenBestrebungen deutlich entgegentritt."Pressekontakt:Harald Kötter, Telefon: 030 24000-140Fax: 030 24000-340, E-Mail: h.koetter@auma.deOriginal-Content von: AUMA e.V., übermittelt durch news aktuell