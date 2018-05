Mainz (ots) -Im Dezember 2017 wurde in Kandel die 15-jährige Mia erstochen, imRuhrgebiet stirbt ein 14-Jähriger nach Messerstichen in den Hals, inKaiserslautern tötet ein 37-Jähriger den neuen Partner seinerehemaligen Lebensgefährtin im Streit mit dem Messer: Immer neueschwere Messeattacken gehen durch die Presse. Inzwischen ist beieinigen Bürgern die Furcht, selbst Opfer eines solchen Angriffs zuwerden, zu spüren. Viele fragen sich, ob sie bei Streitereien nocheingreifen sollen. Schließlich könnte einer der Kontrahenten einMesser haben. Auch Polizeibeamte bestätigen immer wieder, dass dieVerunsicherung einiger Bürger deutlich zugenommen habe. Doch gehen inDeutschland tatsächlich mehr Menschen mit Messern aufeinander losoder steigern sich viele Bürger derzeit nur in immer mehr Furcht undAngst hinein? Wie sehen die Zahlen für Rheinland-Pfalz aus? Wiesollte man reagieren, wenn man tatsächlich mit einem Messer bedrohtwird? "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporterin Meike Gehlsen hatrecherchiert.Weitere Themen der Sendung:- Illegale Mountain-Bike-Strecken: Förster gehen an dieÖffentlichkeit- Vereine im "Paragraphendschungel": Wie praktikabel ist die neueDatenschutzgrundverordnung?- Macht Erdogan Wahlkampf in Deutschland? Türken flüchten vorihrem Regime nach Rheinland-PfalzModeration: Britta Krane"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet überdie Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassenpolitische Zusammenhänge verständlich werden.Informationen auf www.zur-sache-rp.deMediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de undwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressefotos auf www.ARD-foto.dePressekontakt:Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell