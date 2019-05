Unterföhring (ots) -In ihren Küchen sind sie die Chefs! Kartoffeln schälen, Gemüseschneiden? Machen meist Mitarbeiter. Doch wer "Top Chef Germany"werden will, für den fühlt sich das Kochen plötzlich an "wie 1.Klasse, 1. Schultag", stellt Sternekoch Christian Grundl (33,Küchenchef im Schattbuch, Amtzell, 1 Stern im Guide Michelin) fest.Er kämpft ab Mittwoch, 8. Mai 2019, um 20:15 Uhr als einer von zwölfhochklassigen Köchen um den Titel "Top Chef Germany", 50.000 Euro undein Porträt im Food-Magazin "Der Feinschmecker". Am Ende jeder dersechs Folgen entscheidet die Jury, bestehend aus JahrhundertkochEckart Witzigmann, Zwei-Sterne-Koch Peter Maria Schnurr sowieFood-Kritikerin Alexandra Kilian, wer eine Runde weiterkommt und zuwem Moderator Daniel Boschmann sagen muss "Pack deine Messer und geh...".Neben Christian Grundl treten an:Sonja Baumann, 34, Co-Inhaberin und Chef de Cuisine im KölnerRestaurant "NeoBiota" (1 Stern im Guide Michelin ), Köln: "Mein Mottoist: Einfach mal lecker machen."Steffen Disch, 47, selbstständig mit seinem Gasthaus "Raben Horben"(1 Stern im Guide Michelin), Freiburg im Breisgau: "Meine Küche istauthentisch, geradlinig, regional und international, mit den bestenProdukten!"Annette Glücklich, 34, selbstständig mit der Event-Catering-Firma"Annette Glücklich", Worms: "Mein Küchenstil ist stark von derfranzösischen Küche geprägt, hat aber auch deutsche und italienischeEinflüsse."Tom Götter, 31, Küchendirektor und Küchenchef bei "Scenic Eclipse",aus Selzen: "Meine ,Küche', mein Stil ist rebellisch, aber immerstrukturiert. Ich kombiniere gerne Dinge und erfinde Dinge neu, aberimmer mit dem Leitfaden, den Grundgedanken nicht zu verlieren."Serkan Güzelcoban, 34, Küchenchef im Restaurant "Kleinod", Öhringen:"Meine Küche steht für ,Orient trifft Okzident'."Hou Hua, 36, selbstständig mit "Hou-Seg Fine Cooking", Willich:"Meine Küche ist ehrlich, einfach und lecker mit wenigSchnickschnack."Christopher Knippschild, 27, Chef de Partie/Entremetier im Restaurant"Mesa" (Zürich, 1 Stern), aus Rüthen im Sauerland: "Meine Küche istfrisch und modern. Sie zeichnet aus, dass ich sehr produktbezogenarbeite und immer das Bestmögliche versuche aus den Produktenrauszuholen."Bernhard Reiser, 53, Inhaber des Gourmet-Restaurants "Der Reiser" (1Stern im Guide Michelin) und "Reisers Genussmanufaktur" mitRestaurant, Kochschule und Feinkostproduktion, Würzburg: "Meine Kücheist absolut Produkt- und Herkunfts-bezogen und steht fürAuthentizität und richtiges Handwerk."Johannes Sommer, 26, Souschef im Restaurant "Horizont" im Strandhotel"Fontana", Lübeck-Travemünde: "Meine Küche steht für wahre Liebe zudem Beruf Koch."Franz-Josef Unterlechner, 33, Küchendirektor der fünf Restaurants des5-Sterne-Hotels "Bachmair Weissach" (Gmund am Tegernsee), ausEbersberg: "Meine Küche steht für einen sehr bodenständigenGeschmack, mit dem jeder etwas verbindet, und strahlt Feinsinnigkeitaus."Sven Wesholek, 26, bis Ende März Küchenchef im Restaurant "Schote"von Nelson Müller (Essen), aus Dortmund: "Mir ist es sehr wichtig,dass das eigentliche Lebensmittel bei einem Gericht im Vordergrundsteht und von anderen Produkten perfekt in Szene gesetzt undunterstützt wird."Produziert wird "Top Chef Germany" von der RedSeven EntertainmentGmbH, ein Unternehmen der Red Arrow Studios, im Auftrag von SAT.1.Alle Informationen zu "Top Chef Germany", zu den Kandidaten sowieumfangreiches Bildmaterial finden Sie auf:http://presse.sat1.de/TopChefGermanyProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHKommunikation/PR Factual & SportsSandra ScholzTel. +49 (89) 9507-1121 / Sandra.Scholz@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Clarissa SchreinerTel. +49 (89) 9507-1191 / Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell