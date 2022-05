Messepremiere: ŠKODA präsentiert ENYAQ COUPÉ RS iV auf der Fachmesse Power2Drive

Weiterstadt (ots) -› Sportliches Topmodell ENYAQ COUPÉ RS iV feiert deutsche Messepremiere› Internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur, Mobilitätsdienstleistungen und Elektromobilität findet vom 11. bis 13. Mai in München statt› Besucher können den ENYAQ iV 80 vor Ort bei Probefahrten erleben› Informatives Power2Drive Forum mit Beitrag zu Alltagstauglichkeit und Nachhaltigkeit der Elektromobilität bei ŠKODAŠKODA zeigt besondere Präsenz auf der internationalen Fachmesse Power2Drive in München: Das ENYAQ COUPÉ RS iV feiert seine Messepremiere in Deutschland. Gäste haben außerdem die Gelegenheit, den ENYAQ iV 80 bei einer Probefahrt vor Ort zu testen. Die Power2Drive findet vom 11. bis 13. Mai statt und informiert unter anderem über Elektromobilität und Ladeinfrastruktur.Auf dem Ausstellungsstand von ŠKODA B650 in Halle 6 tritt das neue ENYAQ COUPÉ RS iV erstmals vor deutsches Publikum. Mit ihm erweitert ŠKODA seine RS-Familie um ein rein elektrisches Modell. Zwei Elektromotoren erzielen zusammen eine Systemleistung von 220 kW(1) (299 PS) und ein maximales Drehmoment von 460 Nm. Das ENYAQ COUPÉ RS iV sprintet in 6,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h – seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 180 km/h. Auch das Sportfahrwerk trägt zum dynamischen Fahrerlebnis bei: Das Coupé liegt vorne um 15 Millimeter und hinten um zehn Millimeter tiefer.Als weiteres Highlight auf der Power2Drive zeigt ŠKODA den ENYAQ iV 80. Das vollelektrische SUV leistet 150 kW(2) (204 PS) und erreicht dank einer 82-kWh-Batterie eine Reichweite von bis zu 529 Kilometern(3). Typisch ŠKODA begeistert der ENYAQ iV mit viel Platz, bis zu 585 Liter Kofferraumvolumen und praktischen Simply Clever-Details. Im Innenraum ersetzen geschmackvoll abgestimmte Design Selections die klassischen Ausstattungslinien. Auf der Power2Drive können sich die Messegäste vor Ort vom großzügigen Raumgefühl und hohen Fahrkomfort überzeugen: Zwei ENYAQ iV 80 stehen für Probefahrten bereit.Forumsbeitrag: Alltagstauglichkeit und Nachhaltigkeit der Elektromobilität bei ŠKODAZu den Besonderheiten der Messe zählt auch das Power2Drive Forum. Während des dreitägigen Programms informieren Experten unter anderem über unterschiedliche Ladeinfrastrukturen, die Elektrifizierung von Flotten und den Fuhrpark der Zukunft. Auch ŠKODA beteiligt sich mit einem Beitrag: Stephan Denzer, Produktmanager ENYAQ iV und alternative Antriebskonzepte bei ŠKODA AUTO Deutschland, gewährt Einblicke in die Themen Alltagstauglichkeit und Nachhaltigkeit der Elektromobilität bei ŠKODA.(1) Elektrische Maximalleistung 220/195 kW: Gemäß UN-GTR.21 ermittelte Maximalleistung, welche für maximal 30 Sekunden abgerufen werden kann. Die in der individuellen Fahrsituation zur Verfügung stehende Leistung ist abhängig von variablen Faktoren wie zum Beispiel Außentemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand oder physikalische Alterung der Hochvoltbatterie. Die Verfügbarkeit der Maximalleistung erfordert insbesondere eine Temperatur der Hochvoltbatterie zwischen 23 und 50° C und einen Batterieladezustand > 88 %. Abweichungen insbesondere von vorgenannten Parametern können zu einer Reduzierung der Leistung bis hin zur Nichtverfügbarkeit der Maximalleistung führen. Die Batterietemperatur ist in gewissem Umfang über die Funktion Standklimatisierung mittelbar beeinflussbar und der Ladezustand unter anderem im Fahrzeug einstellbar. Die aktuell zur Verfügung stehende Leistung wird in der Fahrleistungsanzeige des Fahrzeugs angezeigt. Um die nutzbare Kapazität der Hochvoltbatterie bestmöglich zu erhalten, empfiehlt es sich, für die tägliche Nutzung ein Ladeziel von 80 % für die Batterie einzustellen (vor zum Beispiel Langstreckenfahrten auf 100 % umstellbar).(2) Die Verfügbarkeit der maximalen elektrischen Leistung kann begrenzt sein. Die in einzelnen Fahrsituationen verfügbare Leistung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. der Umgebungstemperatur und dem Ladezustand sowie der Temperatur, dem Zustand oder dem physikalischen Alter der Hochvoltbatterie.(3) Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell