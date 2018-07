Messenger in der Krisenkommunikation: Keine Kompromisse beim Datenschutz

München (ots) - Der Business Messenger TrustCase ist Bestandteilvon FACT24, der Software-as-a-Service Lösung für Alarmierung undKrisenmanagement, und wurde explizit für die Geschäftsweltentwickelt. Der Messenger kommt üblicherweise im Rahmen derKrisenkommunikation zum Einsatz und wird von FACT24 Kunden darüberhinaus auch zur sicheren Kommunikation im professionellen Umfeldgenutzt. Die App steht kostenfrei im App Store(https://itunes.apple.com/de/app/trustcase-secure/id1031867928?mt=8)und bei Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trustcase&hl=de)zum Download zur Verfügung.Die TrustCase App ist explizit auf die Bedürfnisse von Unternehmenzugeschnitten und erfüllt deshalb schon immer die strengstenDatenschutz-Bestimmungen."Spätestens seitdem die EU-DSGVO mit dem 25. Mai 2018 Anwendungfindet und Continental WhatsApp von den Telefonen seiner Mitarbeiterverbannt hat, ist dieser Dienst für Unternehmen absolut keineAlternative mehr. Insbesondere die umfängliche Übertragung desAdressbuchs auf die WhatsApp-Server und die Weitergabe von Daten anFacebook sowie Drittanbieter - wie von verschiedenen Medien berichtet- sind untragbar." so Christian Götz, Mitgründer der F24 AG undVorstand für Vertrieb, Marketing und HR.Mehrfach abgesichert und getestetTrustCase ist mehrfach abgesichert, wird regelmäßig getestet undgenügt den Datenschutzbestimmungen der EU-DSGVO. "Vertraulichkeit undIntegrität sind in der Geschäftskommunikation von fundamentalerBedeutung. Hier sollten Unternehmen keine Kompromisse eingehen", soChristian Götz weiter.In der TrustCase App ist jede Nachricht vom Sender zum EmpfängerEnde-zu-Ende verschlüsselt und dazwischen liegende Komponenten wieNetzwerk und Server haben keine Möglichkeit mitzulesen. Der Abgleichmit dem Adressbuch ist vollkommen freiwillig und erfolgt stetsanonymisiert. Wie alle Systeme der F24 AG, die ausnahmslos aufServern innerhalb der EU gehostet werden, wird auch die TrustCase Appjährlich von der unabhängigen Syss GmbH getestet. DiePenetrations-Tests im April 2018 haben den F24 Services abermals einhohes Sicherheitslevel bescheinigt. Den Testern war es zu keinemZeitpunkt möglich auf vertrauliche Daten des Unternehmens oder vonKunden zuzugreifen oder diese einzusehen.Über F24F24 ist der führende Software-as-a-Service (SaaS) Anbieter fürAlarmierung und Krisenmanagement (FACT24) sowie für sensible undkritische Kommunikation (eCall) in Europa. Mit FACT24 bietet dasUnternehmen eine hochinnovative Lösung und unterstützt weltweit mehrals 700 Kunden beim effizienten und erfolgreichen Managen vonIncidents, Not- und Krisenfällen. Darüber hinaus bietet dieeCall-Plattform Lösungen für die hochvolumige Kommunikation vonkritischen bis vertraulichen Inhalten im Unternehmensumfeld.Die im Jahr 2000 gegründete F24 AG hat Ihren Firmensitz inMünchen. Sie unterstützt mit ihren Tochtergesellschaften über 1.500Unternehmen und Organisationen in über 70 Ländern der Erde - imRahmen der täglichen Kommunikation kritischer oder vertraulicherInhalte oder im Fall einer Krise. Damit gehört die F24-Gruppe zu denweltweit führenden SaaS-Anbietern für Alarmierung undKrisenmanagement sowie kritische Kommunikation für Geschäftskunden.Als weltweit erstes Unternehmen hat F24 sein integriertesManagementsystem für Informationssicherheit (ISMS) und BusinessContinuity (BCMS) durch "The British Standards Institution" (BSI)zertifizieren lassen. F24 ist als erstes und einziges europäischesUnternehmen im Gartner Bericht für Emergency/Mass NotificationServices gelistet.Pressekontakt:Dr. Stefanie HauerCorporate CommunicationsF24 AG+49 89 2323 638-0presse@f24.comwww.f24.comOriginal-Content von: F24 AG, übermittelt durch news aktuell