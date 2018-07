Messenger-Dienste, Podcasts und VR/AR: Deutsche glauben an Medieninnovationen, wollen aber nicht dafür zahlen (FOTO)

Hamburg (ots) -Studie zu New Storytelling:- Verbraucher sehen größtes Potenzial in VR/AR und Livestreams- 51 Prozent der Deutschen haben bereits einen Podcast gehört- Messenger-Angebote von Medien werden kritisch gesehen- Mehrheit möchte für neue Medienformate kein Geld ausgebenIm Zuge der Digitalisierung erkennen immer mehr Verlage undMedienschaffende die Bedeutung von Medieninnovationen. Damit sind zumeinen interne strukturelle Veränderungen gemeint, aber auch neuejournalistische Formate entlang technischer Erneuerungen. Podcasts,VR-Angebote, Artificial Storytelling: In regelmäßigen Abständenkämpfen neue Technologien um den Marktdurchbruch. Darüber entscheidenaber letztendlich die Verbraucher und diese wurden nun gefragt. Einerepräsentative Studie von Statista im Auftrag von nextMedia.Hamburgim Vorfeld des scoopcamp 2018 zeigt, dass die Mehrheit der Deutschengrundsätzlich offen ist gegenüber Innovationen in den Medien. Inpuncto Zahlungsbereitschaft sind die Befragten aber noch sehrzurückhaltend.Fragt man nach den neuen technologischen Trends im Journalismus,so sind es Livestreaming (67 Prozent), VR/AR (49 Prozent) undMessenger-Dienste (45 Prozent), die sich nach Meinung der Befragtenam ehesten im Medienmarkt etablieren werden. An einen langfristigenErfolg von Podcasts glauben nur 27 Prozent. Was in SachenMedieninnovationen zuversichtlich macht: Nur jeder Zehnte glaubt,dass sich keines der genannten Formate durchsetzen wird. (SieheGrafik: "Technologische Trends").Bedenklich für Medienmacher ist die Zahlungsbereitschaft derKonsumenten bei neuen Formaten. Ähnlich wie bei Textinhalten scheintsich eine "Online-Kostenlos-Kultur" zu etablieren: Bei keinem dergenannten Formate kann sich eine Mehrheit der Umfrage-Teilnehmervorstellen, Geld auszugeben. Am besten schneiden hier Livestreaming(29 Prozent) und VR (25 Prozent) ab. Nur vier Prozent der Befragtensind beispielsweise bereit, für automatisiert erstellte Texte in dieeigene Geldbörse zu greifen.Podcasts: Kostenlose Unterhaltung und WeiterbildungPodcasts sind das Format der Stunde. Immer mehr Privatleute,Verlage oder auch freie Redakteure setzen auf die Audiodateien, umInhalte zu verbreiten. Die Studie von nextMedia.Hamburg zeigt: 51Prozent der Deutschen haben bereits einen Podcast gehört, elf Prozentwollen dies noch machen. Auch in Zukunft wird Werbung allerVoraussicht nach eines der wichtigsten Erlösmittel aus Podcasts sein,denn nur sechs Prozent der Deutschen sind bereit, für Podcasts Geldauszugeben. Beliebt bei Podcasts sind vor allem Reportagen (hören 62Prozent gerne), Nachrichten (45 Prozent), Interviews und Talkrunden(37 Prozent) sowie Erzählungen (34 Prozent).Neben dem Inhalt stehtdabei die Unterhaltung im Vordergrund. Auch Politik und Wirtschaftsind beliebte Themen für das Format, weniger hingegen Inhalte aus demBereich Technik. (Siehe Grafik: "Podcasts").Messenger-Angebote:Deutsche wollen auf WhatsApp unter Freunden bleibenEin weiteres neues Format, das Verlage zunehmend nutzen, umInhalte einzubinden und zu verbreiten, sind Messenger-Dienste wieFacebook Messenger und WhatsApp. Hier sind Erfahrungswerte undErwartungshaltung der Deutschen deutlich niedriger als bei Podcasts.Nur 32 Prozent nutzen solche Angebote, 14 Prozent wollen dies inZukunft tun. Die Mehrheit von 54 Prozent lehnt das Angebot ab undmöchte es auch zukünftig nicht nutzen. Die Gründe für eine ablehnendeHaltung gegenüber Messenger-Angeboten sind vielseitig:Ausschlaggebend ist, dass eine Mehrheit von 55 Prozent nurNachrichten von Freunden erhalten möchte, aber auch der Datenschutzund die Angst vor Spam spielen eine Rolle. (Siehe Grafik:"Messenger-Angebote").Wie bei allen neuen Formaten stehen auch bei Messenger-Dienstendie Verlage vor der Herausforderung einer wirtschaftlichen Umsetzung.Denn zum einen können sich aktuell nur zwölf Prozent der Deutschenvorstellen, Geld für solche Dienste auszugeben, zum anderen lehnen 76Prozent Werbung Dritter im Rahmen von Messenger-Angeboten von Medienab.Virtual Reality: Dokus und SportEines der Formate, das im Vergleich als durchsetzungsfähigangesehen wird, ist Virtual bzw. Augmented Reality. Fast die Hälfteder Deutschen (49 Prozent) glaubt an die Zukunft dieser Technologienin der Medienbranche und immerhin ein Viertel wäre bereit, dafür Geldauszugeben. Vor allem Reportagen (62 Prozent) und Dokumentationen (72Prozent) können nach Meinung der Deutschen in Zukunft über dieseTechnologie verbreitet werden. Bei Nachrichten (34 Prozent) sind dieBefragten deutlich kritischer.(Siehe Grafik: "VR-Angebote").Genutzt werden VR-Angebote vor allem bei den Themen Natur (67Prozent), Sport (49 Prozent) und Wissenschaft (47 Prozent). Fragt mandie Deutschen nach dem Mehrwert von Inhalten in VR/AR, so sind es vorallem die bessere Erlebbarkeit (47 Prozent) und die Chance, sichselbst ein Bild einer Situation zu machen (40 Prozent).Diese repräsentative Studie wurde im Vorfeld des scoopcamp(www.scoopcamp.de) am 27. September 2018 von Statista im Auftrag vonnextMedia.Hamburg (www.nextmedia-hamburg.de) zwischen dem 17. und 24.Mai 2018 durchgeführt. Das scoopcamp ist die Innovationskonferenz fürOnlinemedien. Unter den hochkarätigen Speakern sind in diesem JahrNonny de la Peña (Emblematic Group) und Marius Thorkildsen(Schibsted) sowie der Scoop Award Preisträger Jochen Wegener (ZEITONLINE). Seit 2009 lädt Hamburg@work - und seit 2014nextMedia.Hamburg - jährlich zusammen mit der dpa DeutschePresse-Agentur GmbH mehr als 250 Experten, Entscheider undInnovatoren der IT- und Medienbranche zur Diskussion über Trends undaktuelle Themen an der Schnittstelle zwischen Redaktion,Programmierung und Produktentwicklung ein. Im Fokus stehen Themen wie"Data Journalism", "Social Media" und "New Storytelling" in digitalenMedien. www.scoopcamp.deÜber nextMedia.HamburgnextMedia.Hamburg ist die Hamburger Initiative für die Medien- undDigitalwirtschaft. Sie wird getragen von der der Behörde für Kulturund Medien der Freien und Hansestadt Hamburg, der Hamburg KreativGesellschaft, dem Verein Hamburg@work sowie engagierten Unternehmenund Persönlichkeiten. Ziel der Initiative ist es, die Spitzenpositionder Medienmetropole Hamburg zu sichern und die Rahmenbedingungen fürdie hiesigen Unternehmen zu verbessern. Die Initiative ist derAnsprechpartner zu allen Fragen der digitalen Wirtschaft fürUnternehmen, Institutionen und die Öffentlichkeit in Hamburg.Abonnieren Sie jetzt den Newsletter und erhalten Sie regelmäßigaktuelle Informationen aus der Medien- und Digitalbranche. WeitereInformationen unter www.nextmedia-hamburg.deÜber dpaDie Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehörtzu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpabeliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellenAngeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken,Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agenturberichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch undArabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 160 Standortenim In- und Ausland aus. 