MessengerPeople unterstützt ab sofort Apple Business Chat

München (ots) - www.MessengerPeople.com, der führendeSoftware-as-a-Service-Anbieter für Kommunikation über Messenger-Apps,gab heute bekannt, dass seine Kunden ab sofort Apple Business Chatnutzen können. Der Apple Business Chat ist eine neue Möglichkeit fürNutzer, direkt mit Unternehmen über die Nachrichten App auf iPhoneund iPad Geräten zu kommunizieren."Wir sind stolz darauf, Apple Business Chat in unsere Lösung zuintegrieren. Apple Business Chat bietet eine innovative Möglichkeitfür Unternehmen, mit Kunden über die Apple Nachrichten App zukommunizieren. Der Endkunde erreicht das Unternehmen über den von ihmtäglich genutzten Messenger-Kanal, wann immer er möchte. Unternehmen,die unsere MessengerPeople Customer Service Plattform nutzen, könnensich für die Beta-Version des Apple Business Chat anmelden", sagtFranz Buchenberger, Geschäftsführer von MessengerPeople.Mit der Softwarelösung von MessengerPeople können Unternehmen denApple Business Chat nutzen, um mit ihren Kunden zu chatten, Terminezu vereinbaren, Bestellungen entgegenzunehmen oder Zahlungenabzuwickeln. Damit wird für Kunden der Weg von der Suche zurKontaktaufnahme bis hin zum Kaufprozess erheblich verkürzt.Kundenanfragen lassen sich über die Lösung des Unternehmensintuitiv, professionell und datenschutzkonform managen. Heute nutzenbereits über 1.500 Unternehmen in über 60 Ländern die führendeSoftware-as-a-Service-Lösung, um mit ihren Kunden zu kommunizieren.MessengerPeople Lösung für Apple Business Chat:www.MessengerPeople.com/de/apple-business-chat/Mit Apple Business Chat können Kunden jederzeit den direkten undpersönlichen Kontakt zu Mitarbeitern eines Unternehmens aufnehmen.Dabei haben sie immer die Kontrolle darüber, welcheKontaktinformationen sie teilen.Um einen Apple Business Chat zu starten, können Kunden auf derWebsite des Unternehmens oder in dessen iOS-App auf denKontakt-Button für Apple Business Chat klicken. Ein Gespräch mit demKundenservice der Marke beginnt damit sofort in der Nachrichten Appvon Apple. Der Dialog kann dann synchron, wie asynchron stattfinden.Weiterführende Informationen:www.MessengerPeople.com/de/ueberblick-zu-apple-business-chat/Über MessengerPeopleMessengerPeople ist einer der Pioniere im Bereich MessengerServices. Die innovative Plattform ermöglicht Unternehmenprofessionellen Kundenservice und erfolgreiches Marketing überWhatsApp, Facebook Messenger, Telegram und Insta. DasErfolgs-Start-up wurde 2015 von Franz Buchenberger und MaximilianTietz als WhatsBroadcast GmbH gegründet. Seit August 2018 ist dasUnternehmen als MessengerPeople bekannt.Pressekontakt:Katharina Kremming, Media & Event Manager bei MessengerPeople+49 89 416 173 195Katharina.Kremming@MessengerPeople.comOriginal-Content von: MessengerPeople, übermittelt durch news aktuell