Messen und Kundenevents: Pallhuber überzeugt mit individueller Beratung

Langenlonsheim/Nahe (ots) - Das Weinhaus Pallhuber bringt seine Kunden in den Genuss von ausgezeichneten Qualitätsweinen. Ein besonders großes Anliegen ist den Weinexperten stets der persönliche Austausch mit Neu- und Stammkunden auf Messen und Kundenevents - hier überzeugt der Familienbetrieb mit individueller Beratung.Die Pallhuber-Gruppe ermöglicht ihren Kunden seit rund fünf Jahrzehnten exklusive Weinerlebnisse - von der Beratung bis zur Lieferung direkt nach Hause. Das im historischen Weinbauort Langenlonsheim ansässige Weinhaus bietet hochwertige Weine, Liköre, Direktsäfte und eine erstklassige Auswahl an Spezialitäten. Neben der Qualität und der individuellen Beratung legt Pallhuber vor allem auf das Genusserlebnis seiner Kunden größten Wert. Um diesen ein einzigartiges Sortiment zusammenzustellen, das ihren Geschmack und ihre Vorlieben trifft, verkosten die Pallhuber - Weinexperten jährlich bis zu 3000 Erzeugnisse aus der Region, Europa und der Welt. "Lust auf Genuss" - das ist die Philosophie des Familienbetriebs und zugleich sein Ansporn. Neben der persönlichen Beratung am Telefon oder zu Hause lädt die Pallhuber-Gruppe jährlich zu bundesweiten Weinevents und Weinverkostungen auf bekannten Messen.Pallhuber-Wein testen auf Messen und VeranstaltungenDen Weinexperten ist es ein großes Anliegen, sich mit ihren Stammkunden, aber ebenso neuen Wein- und Genussliebhabern direkt auszutauschen. Auf zahlreichen Weinevents und Messen in ganz Deutschland, wie zum Beispiel der Consumenta in Nürnberg, dem Mannheimer Maimarkt oder der Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin, bieten die erfahrenen Genussberater des Weinhauses unter ihrem Motto "Pallhuber Lust auf Genuss" kostenlose Weinproben und Probierschlückchen an. Mehrfach im Jahr lädt der Familienbetrieb speziell seinen treuen Kundenkreis persönlich und schriftlich zu den bundesweiten Veranstaltungen und Messen ein. Diese dürfen sich über ein exklusives Willkommensgeschenk freuen, wie zum Beispiel eine Flasche Pallhuber Gold. Die prickelnd erfrischende Cuvée aus ausgewählten Weinen ist mit Flocken aus 22 Karat Blattgold versehen, die das schaumweinhaltige Getränk zu einem außergewöhnlichen Erlebnis für die Sinne machen. Selbstverständlich erhalten auch Neukunden zu ihrer Bestellung eine exklusive Zugabe aus dem Hause Pallhuber. Der Kunde hat einen unbeschwerten Messebesuch und die Mitarbeiter am Standort Langenlonsheim kümmern sich weiter um die Bestellabwicklung der Weine. Die Genusspakete werden zu einem zuvor verabredeten Termin durch Spediteure direkt zu den Kunden nach Hause geliefert - sei es vor die Tür, in die Küche oder in den Keller. Auch nach erfolgter Lieferung stehen ihnen die Weinberater jederzeit als Ansprechpartner zur Seite und nehmen sich ihrer Fragen und Wünsche an.Exklusive Genussmomente mit individueller Beratung und prämierten QualitätsweinenAuf den Messe-Veranstaltungen ist es dem Familienbetrieb besonders wichtig, seinen Kunden eine möglichst individuelle Beratung zu bieten. Das ergibt sich schlicht aus der weitläufigen Genusswelt von Pallhuber und dem Anspruch, ihren Kunden für jeden besonderen Weinmoment den passenden Tropfen zu bieten. Mit ihrer langjährigen Erfahrung unterstützen die Weinberater alle Genussliebhaber dabei, ihre ganz persönlichen Favoriten zu entdecken. Der Geschmack der Kunden und das langjährige Qualitätswissen der Weinexperten sind die zwei grundlegenden Dinge, die die Auswahl der Pallhuber-Weine bestimmen. So kommen sowohl Liebhaber von Weinen aus aller Welt als auch Genießer heimischer Erzeugnisse vollkommen auf ihre Kosten. Dafür sprechen auch die regelmäßigen Auszeichnungen der Pallhuber-Qualitätsweine, wie zum Beispiel die "Wein- und Sektprämierung" der Landwirtschaftskammer RLP oder Medaillen von "Mundus Vini". Mit seinem Konzept und den ausgezeichneten Weinen, Likören und Spezialitäten hat der Weinhändler bereits 250.000 Kunden von sich überzeugen können. Auf Messen und Weinevents suchen die Weinberater auch in Zukunft das persönliche Gespräch, um ihrer Kundschaft weiterhin exklusive Genussmomente zu bieten.Pressekontakt:H.M. Pallhuber GmbH & Co. KGAn den Nahewiesen 855450 LangenlonsheimTelefon: +49 (0) 6704 / 201 1268Fax: +49 (0) 6704 / 9632 1269E-Mail: weinkeller@pallhuber.dewww.pallhuber.deOriginal-Content von: H.M. Pallhuber GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell