Messe- und Kongressveranstalter: Umsätze 2008 bis 2017 um ein Drittel gestiegen

Wiesbaden (ots) - Die Absage von Messen und Konferenzen wie der LeipzigerBuchmesse oder der Reisemesse ITB als Vorsichtsmaßnahme gegen die Ausbreitungdes neuartigen Coronavirus trifft insbesondere Unternehmen im Messe- undKongresswesen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, haben die rund 7 150Unternehmen der Branche Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter im Jahr2017 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erwirtschaftet. Insgesamt arbeitetenrund 52 000 Personen in dieser Branche. Seit dem Jahr 2008 sind die Umsätze derMesse- und Kongressveranstalter um ein Drittel gestiegen.2008 erzielten rund 4 500 Unternehmen, in denen gut 38 500 Personen tätig waren,einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro. Als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrisegingen die Umsätze der Messe- und Kongressveranstalter 2009 gegenüber demVorjahr um 18,3 % auf knapp 5,0 Milliarden Euro zurück. Ab 2010 verzeichnete dieBranche wieder steigende Umsätze und Beschäftigtenzahlen.Methodischer Hinweis: Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter umfassendie Organisation und Verwaltung von und die Werbung für Veranstaltungen wieMessen, Kongresse, Konferenzen und Sitzungen, mit oder ohne Management undBereitstellung von Personal zum Betrieb der Einrichtungen, in denen dieseVeranstaltungen stattfinden.Aufgrund einer methodischen Änderung stehen vergleichbare Zahlen für dieseBranche erst ab 2008 zur Verfügung.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen und Funktionen sindim Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.