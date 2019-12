München (ots) - ADAC Mitglieder können sich ab sofort Eintrittskarten zumVorzugspreis für die Messe "boot Düsseldorf" sichern. Die ermäßigten Karten sindfür 16 Euro bei teilnehmenden ADAC Geschäftsstellen und Vertretungen sowie imTicketshop der Messe Düsseldorf erhältlich. An der Messekasse kostet derEintritt zum Normalpreis 25 Euro. Die "boot Düsseldorf" findet vom 18. bis 26.Januar 2020 statt und ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.Der ADAC ist auf der "boot Düsseldorf" an Stand D 35 in Halle 14 vertreten. DieExperten der ADAC Sportschifffahrt geben unter anderem Auskünfte zu denSportbootführerscheinen, die an der ADAC Yachtschule Möhnesee erworben werdenkönnen, zu Yachtcharter und Hausbooturlaub, zu Revierführern wie"Mecklenburgische Seenplatte" oder "Kroatien" und zum größten Online-Hafenführerunter skipper.adac.de.Wer sich auf der Messe ein Boot gekauft hat, kann es am Stand des ADAC sofortregistrieren lassen. Außerdem können Skipper bestehende Registrierungenverlängern oder ändern und sich zu den Versicherungen für Skipper informieren.In Kooperation mit der Bootsbörse Boot24.com bietet der Club einen Überblicküber den Gebrauchtbootmarkt.Ein sogenanntes "Schlingermodell" zeigt am Stand D 35, wie wichtig das richtigeBeladen für das sichere Fahren mit einem Gespann aus Zugfahrzeug undBootstrailer ist. Skipper können am Messestand Häfen online bewerten und mitihren Erfahrungen Gleichgesinnten bei der Liegeplatzauswahl helfen - jedeHafenbewertung auf skipper.adac.de am ADAC Stand wird mit einer Portion Popcornbelohnt.Am Stand des ADAC können sich Messe-Besucher außerdem auf Monitoren und iPadsein Bild von der neuen "Motorwelt" machen. Das Mitgliedermagazin des Clubserscheint am 5. März 2020 zum ersten Mal in deutlich hochwertigerer Haptik undOptik, großformatig und inhaltlich vielfältiger konzipiert.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7849/4462580OTS: ADACOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell