Messe 'New Energy 2018' startet in Husum

HUSUM (dpa-AFX) - Im Beisein von Energiewendeminister Robert Habeck (Grüne) wird die Messe "New Energy 2018" am Donnerstag in Husum ihre Pforten öffnen.



Bis Sonntag werden rund 100 Aussteller auf 10 000 Quadratmetern Fläche ihre Produkte vorstellen. Dabei will sich die Messe nicht als reine Fachveranstaltung verstanden wissen. So sollen interessierte Verbraucher Informationen bekommen, wie sie erneuerbare Energien, Einspartechnologien oder auch Elektrofahrzeuge nutzen können. Zu der viertägigen Messe erwarten die Veranstalter rund 10 000 Besucher./run/DP/zb