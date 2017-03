Berlin (ots) -Mehr als 150 nationale und internationale Aussteller präsentierenauf der "Mary Jane Berlin" vom 16. bis 18. Juni 2017 die Zukunft dergrünen Power-Pflanze Hanf. "Die größte deutsche Hanfmesse verdoppeltnach dem erfolgreichen Vorjahresdebüt die Ausstellungsfläche",kündigte Duc Anh Dang (26), Geschäftsführer der MessegesellschaftMary Jane Berlin GmbH, an. Zum dreitägigen Hanf-Event im FunkhausBerlin (Nalepastraße 18) mit Ausstellung, Kongress und Kulturfestivaldirekt am Ufer der Spree werden mehr als 15.000 Besucher erwartet(www.maryjane-berlin.com).Die Re-Legalisierungswelle in den USA und die Freigabe vonCannabis für schwerkranke Patienten in Deutschland haben nach Ansichtdes Berliner Messeveranstalters der Branche einen kräftigen Schubgegeben. Die deutsche Hanf-Industrie stecke noch immer in denKinderschuhen. In den USA sei bereits ein Milliarden-Dollar-Marktentstanden, der viele Arbeitsplätze sichert und Steuereinnahmengeneriert. "Die Zeichen der Hanf-Branche stehen in Deutschland aufWachstum", sagt der 26-jährige Betriebswirt Duc Anh Dang.Atmosphäre einmalig in EuropaMit dem Umzug in die neue größere Location "Funkhaus Berlin"versprechen sich die Veranstalter noch mehr Zuspruch als im letztenJahr. "Das Messegelände mit der denkmalgeschützten Halle und einerAusstellungsfläche von 4.500 qm auf zwei Etagen ist von seinerArchitektur und seiner Lage direkt am Wasser absolut einmalig",schwärmt Duc Anh Dang. "Wir schaffen eine einzigartige Atmosphäre,die im Vergleich zu den anderen europäischen Cannabis-Messen neueMaßstäbe setzt."Vier Monate vor Messestart der "Mary Jane Berlin" ist nach Angabendes Messechefs die Zahl der Aussteller im Vergleich zur erstenAuflage im vergangenen Jahr bereits um 50 Prozent gestiegen. 150Aussteller (Vorjahr: 100) hätten ihr Kommen zugesagt. Beweis für dasgesteigerte Marktgeschehen sei die Teilnahme junger Unternehmen ausder Branche. Es seien 20 Start-up-Unternehmen mehr unter denAusstellern zu verzeichnen als im Vorjahr. Das internationaleMarktgeschehen bilden Aussteller aus den USA, Israel und Holland ab.Als Zielgruppe der Messe kommen alle Menschen im Alter zwischen 18und 99 Jahren in Betracht, die sich zum Thema "Hanf" alsGenussmittel, Lebensmittel, Baustoff oder Medizin informieren wollen.In Deutschland konsumieren nach Angaben von Brancheninsidernregelmäßig vier Millionen Menschen Hanf als Genussmittel. Einebesondere Zielgruppe sind die "Achtundsechziger von gestern": DieseGeneration habe Cannabis in der Jugend kennengelernt und wolle esauch im Alter wieder genießen, so Duc Anh Dang.Neben der Fachmesse diskutieren nationale und internationaleExperten über Hanf-Anbau, die Legalisierungsentwicklung sowie überdie medizinische Verwendung von Cannabis. Neben renommierten Ärztenwie Dr. med. Franjo Grotenhermen beantworten Politiker wie MdB FrankTempel, drogenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion "Die Linke"(Saara/Thüringen), und die stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Dr.Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Düsseldorf) den Besuchern Fragen zurLegalisierung.Im Außenbereich mit Blick auf die Spree finden Besucher zwischen16. und 18. Juni 2017 das Mary Jane Berlin Festival mitLive-Konzerten, DJs und mit zahlreichen kulinarischen(Hanf-)Highlights an den Food-Ständen sowie Freizeitangeboten wieBeachvolleyball und Sonnenliegen. Die "Mary Jane Berlin"-Fähre bringtBesucher kostenlos auf der Spree von der Stadtmitte zum "FunkhausBerlin" und dockt direkt am Messegelände an.Akkreditierung für Journalisten unterwww.maryjane-berlin.com/presseakkreditierung/Presse-Infos und Fotos für Journalisten:www.koenig-online.de/pressefach_maryjane_berlin.htmlAnsprechpartner für die Medien:Mary Jane Berlin GmbHManaging Director: B. Sc. Duc Anh DangGärtnerstr. 8aD-10245 BerlinTelefon: +49 (0) 175 88 666 47Telefax: +49 (0) 30 221 85334E-Mail: info@maryjane-berlin.comFacebook: facebook.com/maryjane.berlin/Pressebüro KönigDipl.-Kfm. Josef KönigFranz-Xaver-Neun-Straße 6D-84347 PfarrkirchenTelefon +49 (0) 85 61 / 91 07 71Telefax +49 (0) 85 61 / 91 07 73E-Mail: presse@maryjane-berlin.cominfo@koenig-online.deInternet: www.koenig-online.deTwitter: @pressekoenigOriginal-Content von: Mary Jane Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell