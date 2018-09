Messe Innotrans zeigt Neuheiten der Bahnbranche

BERLIN (dpa-AFX) - Als wichtigste Messe der Bahnbranche öffnet die Innotrans am Dienstag (9.00 Uhr) in Berlin für vier Tage ihre Tore.



Der Veranstalter rechnet mit mehr als 130 000 Fachbesuchern. Die Rekordzahl von 3062 Unternehmen und Institutionen aus 61 Ländern ist vertreten, wie die Messe am Montag mitteilte. Zu sehen sind die neuesten Züge, von der S-Bahn bis zum Hochgeschwindigkeitszug, aber auch Elektrobusse für den Stadtverkehr. Zur Eröffnung werden Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc erwartet. Auf das Branchentreffen folgen am Wochenende für Eisenbahnfans zwei Publikumstage mit 145 Fahrzeugen./brd/DP/tos