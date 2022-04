Messe Fruit Logistica in Berlin beginnt ohne Corona-Auflagen

BERLIN (dpa-AFX) - Nach zwei Jahren Pandemie beginnt an diesem Dienstag eine Messe in Berlin wieder ohne Corona-Auflagen. Zur Fachmesse Fruit Logistica werden mehr als 2000 Aussteller aus 87 Ländern erwartet, wie der Veranstalter am Montag ankündigte. Es kommen Einkäufer und Fachbesucher aus 115 Ländern an den drei Messetagen nach Berlin.

"Die Fruit Logistica war im Februar 2020 die letzte internationale Leitmesse vor der pandemiebedingten Schließung des Berliner Messegeländes", sagte Projektleiter Kai Mangelberger. Nun sei sie die erste internationale Leitmesse in Deutschland, die nach Auslaufen der weitreichenden Infektionsschutzmaßnahmen wieder stattfinde.

Die Hauptstadt hat im Bundesländervergleich derzeit die niedrigste Corona-Inzidenz. Die meisten Gegenmaßnahmen wurden zum 1. April aufgehoben. Die Messe Berlin empfiehlt aber allen Teilnehmern das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung und Hygienemaßnahmen.

Auch Branchenvertreter aus der Ukraine werden erwartet, wie Mangelberger sagte. Für den Neuanfang nach dem Krieg sei es wichtig, die Handelskontakte aufrecht zu erhalten.

Die Messe dreht sich um den Handel mit Obst und Gemüse. Themen sind etwa neue Lösungen für Verpackung und Transport sowie die Folgen der Klimakrise auf die Erzeuger. Zu den Trends zählt ein Branchenreport weiterhin auch regionale Lebensmittel, gesunde Ernährung und den Online-Handel mit Lebensmitteln. Auch Inflation und Fachkräftemangel beschäftigen die Branche./bf/DP/jha