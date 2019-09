Messe-Duo RecyclingAktiv und TiefbauLive startet am Donnerstag / Fachmessen zeigen Maschinen praxisnah im Einsatz (FOTO)

Karlsruhe (ots) -Von Donnerstag bis Samstag, 7. September, wird das Freigelände derMesse Karlsruhe wieder zu einer begehbaren Großbaustelle und zummobilen Recyclinghof: Zu den Demonstrationsmessen RecyclingAKTIV undTiefbauLIVE kommen 238 Aussteller aus 15 Ländern nach Karlsruhe, umihre Maschinen und Anlagen einem Fachpublikum in Aktion vorzuführen.Brecher, Schredder, Transport- und Umschlaggeräte sowie Radlader,Bagger, Verdichtungsgeräte, Asphaltwalzen und -fertiger werden imlaufenden Betrieb präsentiert. Auf dem 80.000 Quadratmeter großenFreigelände werden umfangreiche Demo- und Aktionsflächen angeordnet.Zusätzlich finden innerhalb des Messegeländes Verbandstagungen stattund es gibt dort weitere Ausstellungsflächen.10 Stunden Live-Vorführungen pro TagInsgesamt werden an den drei Messetagen 3.000 Tonnen Materialbewegt und verarbeitet, darunter Bauschutt, Erde, Schrott, Metall,Grünschnitt und Holz. 55 der 238 Aussteller nutzen die Möglichkeit,ihre Produkte mithilfe des Demo-Materials am eigenen Stand live zudemonstrieren. Darüber hinaus gibt es vier Aktionsflächen: Schrott &Metall, Holz & Biomasse sowie die beiden Musterbaustellen Straßen-und Wegebau sowie Kanalbau. Dort werden alle Schritte vom Aushebeneines Grabens, dem Verlegen der Rohre und Leitungen über dieVorbereitung des Straßenunterbaus bis hin zur finalen Asphaltierungder Fahrbahnoberfläche erlebbar gemacht.Rahmenprogramm mit NeuerungenDie Besucher erwartet außerdem die SonderschauKunststoff-Recycling, ein Simulatoren-Park sowie ein Wettbewerb imBierkastenstapeln mithilfe eines am Bagger angebauten Polypgreifers.Die größte Neuerung: fünf kostenlose, spezifische Themenrundgänge fürjeweils maximal 20 Besucher, beispielsweise zur Digitalisierung imStraßen- und Erdbau oder der Ersatzbaustoffverordnung. Parallel zuden beiden Fachmessen werden sich auf der Konferenzebene Verbände undFachgruppen zu Fortbildungsveranstaltungen, Arbeitskreisen undTagungen treffen.Im Atrium des Messegeländes zeigen zwölf nationale undinternationale Hersteller und Händler Arbeitsbühnen, Teleskopstapler,Tieflader und Minikrane. Anlass für die SonderschauHöhenzugangstechnik ist das 20. Jubiläum der wichtigsten Fachmessefür mobile Hebe- und Höhenzugangstechnik im deutschsprachigen Raum,den Platformers' Days, deren neuer Veranstalter die Messe Karlsruheist und die erstmals vom 18. bis 19. September 2020 in Karlsruhestattfinden.Vollrecyclingfähiger Teppich schont RessourcenDie Messe Karlsruhe setzt bereits auf Nachhaltigkeit, wenn es umdie Müllverwertung, Stromversorgung oder das Catering derMessebesucher geht. Bei der RecyclingAKTIV und TiefbauLIVE geht sienoch einen Schritt weiter und verwendet als erste MessegesellschaftDeutschlands einen vollrecyclingfähigen Teppich im laufenden Betrieb.Dieser ist erst vor wenigen Monaten auf den Markt gekommen. DasBesondere: Bei der Produktion des Teppichs wird kein Wasser benötigtund im Vergleich zu herkömmlichen Messeteppichen auch 35 Prozentweniger CO2 produziert. Er ist komplett latexfrei, gilt somit alssortenrein und kann wieder zu einem Teppich recycelt werden.Weitere Informationen unter: www.recycling-aktiv.com/programm undwww.tiefbaulive.com/programm und auf Facebook:www.facebook.com/recycling.aktivPressekontakt:Verena SchneiderTel: +49 0721 3720-2300Email: verena.schneider@messe-karlsruhe.deOriginal-Content von: Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH, übermittelt durch news aktuell