Messe Düsseldorf feiert Richtfest der Neuen Messe Süd (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Halbzeit bei einem der ambitioniertesten Bauprojekte in derGeschichte der Messe Düsseldorf: Auf der Großbaustelle am Rhein wurdeheute das Richtfest der neuen Halle 1 gefeiert. Das beeindruckendeGebäudeensemble aus der neuen Halle 1 und dem modernen Eingang Südstärkt die Messe Düsseldorf als internationalen Industrietreffpunktsowie als Wirtschaftsfaktor für die Landeshauptstadt Düsseldorf.Auf der Baustelle der Neuen Messe Süd brachten am heutigenFreitag, den 14. September 2018, die Poliere Thomas Schulte undHolger Meyer der Osnabrücker Köster GmbH den traditionellenRichtspruch aus. Zu ihren Zuhörern zählten neben der Geschäftsleitungder Messe Düsseldorf und den am Bau beteiligten Handwerkern,Bauarbeitern und Messemitarbeitern auch Vertreter von Politik undVerwaltung, die Aufsichtsräte der Messe Düsseldorf und DüsseldorfCongress und die Architekten des Düsseldorfer Büros slapa oberholzpszczulny | sop.Bis zum Herbst 2019 entsteht neben der neuen multifunktionalenHalle 1 mit Konferenzräumen auch der komplett verglaste neue EingangSüd mit einem transluzenten beleuchteten Vordach und angeschlossenerTiefgarage. Die 12.027 Quadratmeter große Halle 1 wird bis zu 10.000Menschen Platz bieten. Hinzu kommen im ersten Obergeschoss sechsverglaste Konferenzräume à 200 Quadratmeter für je 198 Personen.Einer dieser Räume ragt ins Foyer des neuen Eingangs Süd, das 2.112Quadratmeter an Veranstaltungsfläche bietet. Davor wird sich in 20Metern Höhe das 7.800 Quadratmeter große Vordach über einen Platz mitTaxivorfahrten, Haltestellen für den öffentlichen Personennahverkehrund den Eingang zur neuen Tiefgarage erstrecken. Dieser Vorplatzeignet sich ebenfalls für Veranstaltungen. "Das Gebäudeensemble wirddie internationale Anziehungskraft der Messe Düsseldorf weitererhöhen und ihre Funktion als zentralen Treffpunkt für verschiedensteIndustrien stärken", so Werner M. Dornscheidt, Vorsitzender derGeschäftsführung der Messe Düsseldorf. "Damit sind wir optimalaufgestellt."Auch das CCD Congress Center Düsseldorf, das mit einem Übergangdirekt an die Halle 1 angebunden ist, erhält dank des Bauprojekts einneues Gesicht und erweitert seine Kapazität auf 16.000 Personen.Hilmar Guckert, Geschäftsführer von Düsseldorf Congress, zeigt sicherfreut: "Mit dem Neubau, der erhöhten Kapazität und der besserenAufenthaltsqualität rüstet sich das CCD Congress Center Düsseldorfnoch besser für die Anforderungen großer Kongresse, Tagungen undFirmenevents. Das ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft desinternationalen Kongressgeschäfts in der Landeshauptstadt." DerDüsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel,Aufsichtsratsvorsitzender der Messe Düsseldorf GmbH, hebt darüberhinaus die Vorteile für die Landeshauptstadt hervor: "Das ist nichtnur ein Gewinn für Messe und Düsseldorf Congress, sondern auch einGewinn für die Stadt Düsseldorf. Die internationalen Kunden derDüsseldorfer Messen und Kongresse geben im Jahr schließlich mehr alseine Milliarde Euro in der Stadt aus, sie sichern mehr als 16.600Arbeitsplätze in Düsseldorf und sorgen für knapp ein Drittel allerÜbernachtungen in der Stadt. All das führt zu einem jährlichenSteueraufkommen von mehr als 36 Millionen Euro. Die Neue Messe Südwird dazu beitragen, diesen Erfolg zu sichern und auszubauen."Mit dem Bauwerk erhält die Landeshauptstadt Düsseldorf zudem einneues architektonisches Highlight. Es wird das neue Gesicht der Messehin zur Stadt und bildet zukünftig den Abschlusspunkt der städtischenRheinsilhouette im Norden Düsseldorfs. Jurek M. Slapa, Gründer undgeschäftsführender Gesellschafter des beauftragten Architekturbürosslapa oberholz pszczulny | sop zeigte sich begeistert vomBaufortschritt: "Es ist großartig zu sehen, wie unsere Ideen, die aufPapier entstanden sind, in die Realität umgesetzt werden. Es freutuns sehr, dass wir mit dem Projekt zwischen Rhein und Nordpark einenneuen, architektonischen Akzent für die Messe und die StadtDüsseldorf setzen dürfen." Thomas Kleine-Kalmer, Prokurist undBereichsleiter Großprojekte der Köster GmbH, die alsGeneralunternehmen das Bauwerk umsetzt: "Das Dach und dieGebäudehülle der neuen Halle 1 und des Konferenzriegels stehen - nunfolgen der Innenausbau, die Tiefgarage und das Vordach. Es ist schön,dass der Baufortschritt für so viele staunende und freudige Gesichtersorgt. Das motiviert uns umso mehr, das zukünftige Aushängeschild derMesse Düsseldorf zu bauen."Die Neue Messe Süd ist Teil des Masterplans Messe Düsseldorf 2030,der das Gelände mit zahlreichen Bau- und Sanierungsmaßnahmenattraktiv und wettbewerbsfähig hält. Dazu gehören bereitsfertiggestellte Projekte wie der Neubau der Hallen 6, 7 und 8, derNeubau des Eingangs Nord und die Komplettmodernisierung von siebenHallen. Werner M. Dornscheidt sieht darin eine entscheidendeInvestition in die Zukunft: "So passen wir unser Gelände weiter derNachfrage und den Anforderungen unserer Kunden an und erhöhen weiterden Servicefaktor", so Dornscheidt. Insgesamt investiert die MesseDüsseldorf 650 Millionen Euro in die Umsetzung ihres Masterplans.Allein in die Neue Messe Süd fließen 140 Millionen Euro. "Und dasalles geschieht ohne Subventionen", macht Dornscheidt deutlich. Sobereitet sich die Messe Düsseldorf optimal für die Zukunft vor.Bildunterschrift zum Richtfest Neue Messe Süd / Halle 1Halbzeit bei einem der ambitioniertesten Bauprojekte in derGeschichte der Messe Düsseldorf: Auf der Großbaustelle der NeuenMesse Süd am Rhein wurde am heutigen Freitag, 14. September,Richtfest gefeiert. Die Poliere Thomas Schulte und Holger Meyer desGeneralunternehmers Köster GmbH sprachen den traditionellenRichtspruch. Thomas Geisel, Oberbürgermeister der LandeshauptstadtDüsseldorf und Aufsichtsratsvorsitzender der Messe Düsseldorf, undWerner M. Dornscheidt, Vorsitzender der Geschäftsführung der MesseDüsseldorf feierten unter anderem mit Architekt Jurek M. Slapa undden am Bau Beteiligten den Baufortschritt. Bis zum Herbst 2019entsteht neben der neuen multifunktionalen Halle 1 mitKonferenzräumen auch der komplett verglaste neue Eingang Süd miteinem transluzenten beleuchteten Vordach und angeschlossenerTiefgarage. Das beeindruckende Gebäudeensemble stärkt die MesseDüsseldorf als internationalen Industrietreffpunkt sowie alsWirtschaftsfaktor für die Landeshauptstadt Düsseldorf.Im Bild von links nach rechts:Holger Meyer, Polier Köster GmbH, Thomas Kleine-Kalmer, Prokuristund Bereichsleitung Großprojekte Köster GmbH, Werner MatthiasDornscheidt, Vorsitzender der Geschäftsführung Messe Düsseldorf GmbH,Jurek Slapa, Geschäftsführender Gesellschafter slapa oberholzpszczulny architekten, , Th. Schulte, Oberbürgermeister derLandeshauptstadt Düsseldorf und Vorsitzender des Aufsichtsrats derMesse Düsseldorf GmbH, Thomas Schulte, Polier Köster GmbHStets aktuelle Informationen zum Bauprojekt Neue Messe Süd findenSie auf www.messe-duesseldorf.de/bauchronikEine große Auswahl Baustellenfotos in Druckauflösung finden Siezum Download auf http://medianet.messe-duesseldorf.de/press/bauDie Messe Düsseldorf GruppeMit rund 367 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2017 konnte die MesseDüsseldorf Gruppe ihre Position als eine der erfolgreichstendeutschen Messegesellschaften behaupten. Auf den Veranstaltungen inDüsseldorf präsentierten in diesem Messejahr über 29.000 Aussteller1,34 Mio. Fachbesuchern ihre Produkte. Hinzu kamen mehr als einehalbe Million Kongressbesucher. Mit rund 50 Fachmessen, davon 23 N°1-Veranstaltungen in den fünf Kompetenzfeldern Maschinen, Anlagen undAusrüstungen, Handel, Handwerk und Dienstleistungen, Medizin undGesundheit, Lifestyle und Beauty sowie Freizeit am StandortDüsseldorf und etwa 70 Eigenveranstaltungen, Beteiligungen undAuftragsveranstaltungen im Ausland ist die Messe Düsseldorf Gruppeeine der führenden Exportplattformen weltweit. Dabei rangiert dieMesse Düsseldorf GmbH auf Platz 1 in Bezug auf Internationalität beiInvestitionsgütermessen. Auf den Eigenveranstaltungen imKompetenzfeld Maschinen, Anlagen und Ausrüstungen kamen 2017 rund 74Prozent der Aussteller und 73 Prozent der Fachbesucher aus demAusland an den Rhein, insgesamt besuchten Kunden aus rund 180 LändernMessen in Düsseldorf. Vertriebsstützpunkte für 140 Länder (76Auslandsvertretungen) und Kompetenzcenter in 8 Ländern bilden dasglobale Netz der Unternehmensgruppe.Über die Köster GmbHDie Köster GmbH ist einer der führenden Anbieter der Bauindustriein Deutschland in den Bereichen Hoch- und Tiefbau. DasLeistungsspektrum reicht von der individuellen Planung bis zurschlüsselfertigen Erstellung. Nah am Kunden werden ganzheitliche,innovative Baulösungen über ein Netz von 16 Niederlassungen und 15Kompetenz-Centren realisiert. Im Jahr 1938 gegründet, ist die KösterGmbH mit Sitz in Osnabrück, Teil der deutschlandweit tätigenKöster-Gruppe.Über sop architektenDie Architekten J.M. Slapa, H. Oberholz und Z. Pszczulnyentwickeln und realisieren seit über 30 Jahren gemeinsam Bauwerke inden Bereichen Büro-, Gewerbe-, Hotel-, Industrie- und Wohnungsbausowie Flughäfen, Sportstätten oder Einrichtungen für Lehre undForschung. Das international tätige Architekturbüro sop architekten
mit rund 90 Mitarbeitern und Sitz in Düsseldorf steht für eine klare,
zeitlose Architektursprache und für die ganzheitliche Betrachtung
eines Bauwerks bis ins letzte Detail. Mit Bauten wie dem Gap 15, dem
Hyatt Hotel im Medienhafen oder dem neuen Düsseldorfer Flughafen hat
sop architekten das Gesicht Düsseldorfs stark beeinflusst. Das Orjin
Maslak in Istanbul oder das EM-Stadion in Breslau zählen zu den
internationalen Referenzen des Büros.