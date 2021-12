Messe Berlin passt Veranstaltungskonzept der ITB Berlin 2022 an aktuelle Gegebenheiten an

Berlin (ots) -Die Entwicklungen der Corona-Pandemie machen große Präsenzveranstaltung nicht ausreichend planbar - ITB Berlin fokussiert sich auf Kongress-Streaming und Digital Business Day im März 2022 sowie physische Satelliten-Events im Verlauf des Jahres 2022 - Resilienz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Themenfokus - Einheitliche Website itb.com als Einstiegsseite sämtlicher ITB-MarkenDie ITB Berlin 2022 wird mit ihrem Präsenzteil nicht wie geplant stattfinden. Aufgrund jüngster Entwicklungen und begleitenden Verordnungen im Zuge der Corona-Pandemie kann die Messe Berlin ihren Ausstellern und Partnern nicht die nötige Planungssicherheit für eine Durchführung der Präsenztage der ITB Berlin Anfang März bieten. Die aktuelle pandemische Lage und die damit verbundenen verschärften Reisebeschränkungen sowie die Begrenzung von Teilnehmer*innen bei Großveranstaltungen bewegten die Messe Berlin zu diesem Schritt. "Selbstverständlich haben wir auch eine Verschiebung der ITB Berlin in den Sommer in Betracht gezogen, aber in Abstimmung mit unseren Partnern den für die Reisebranche wichtigen Zeitpunkt Anfang März belassen, da die Sommermonate die operative Hauptphase für Reisen und Tourismus darstellt. Der jährliche Termin der ITB Berlin ist bewusst gewählt, da unsere Kunden ihre Geschäftsabschlüsse größtenteils jetzt bzw. um den Monat März herum tätigen. Daher verstärken wir die digitalen Anteile der ITB Berlin für den Kongress und den Digital Business Day. Wir lassen die durch die Pandemie ebenfalls hart getroffene Branche auf keinen Fall allein und planen in 2022 eine Reihe von zusätzlichen digitalen und analogen Angeboten und Formaten", kommentiert Martin Ecknig, CEO Messe Berlin."Wir bedauern diese Situation sehr", ergänzt David Ruetz, Head of ITB Berlin. "Als Veranstalter haben wir alles darangesetzt, wieder eine physische ITB Berlin in der deutschen Hauptstadt möglich zu machen. Insbesondere in diesen Zeiten benötige die Branche Orientierung, Austausch und Inspiration. Der jüngste Blick auf die Corona- Lage und die damit einhergehende Verschärfung der Regeln lassen uns allerdings keine andere Wahl, als das Konzept für 2022 nochmals anzupassen und unseren nationalen und internationalen Ausstellern und Besucher*innen noch vor der Weihnachtspause Klarheit und die dringend benötigte Planungssicherheit zu geben. Mit digitalen Angeboten wie Kongress-Streaming und dem Digital Business Day sowie unseren neuen regionalen Travel-Events im Lauf des Jahres werden wir der Branche 2022 ein hohes Maß an fachlich spannenden Inhalten und neuen Businessmöglichkeiten anbieten".Informationen zum neuen Konzept sind ab Januar tagesaktuell unter itb.com erhältlich. Im FAQ (https://www.itb.com/de/) werden Fragen rund um das Thema Stornierung, neue Teilnahmebedingungen sowie Ticketing und Digital Business Day beantwortet.ITB Berlin hält am Digital Business Day und an ITB Berlin Kongress im März fest und plant weitere Branchen-Highlights im Lauf des Jahres 2022Wichtigen und branchenrelevanten Content liefert wie gewohnt und top-aktuell der ITB Berlin Kongress. Der größte Think Tank der weltweiten Reiseindustrie wird im ursprünglich geplanten ITB Zeitraum im März 2022 live und tagesaktuell aus dem Messestudio in Halle 5.3 auf itb.com gestreamt. Die dynamische Lage und der Wandel, in dem sich Branche und Messe gleichermaßen befinden, schlägt sich auch in den thematischen Schwerpunkten nieder. Neben den dringenden, globalen Herausforderungen durch Digitalisierung und Nachhaltigkeit stellt die ITB Berlin das wichtige Thema Resilienz in den Mittelpunkt. Diese wird angesichts von häufiger werdenden Krisen künftig unverzichtbar für die Akteure der Industrie werden. Dem trägt daher auch der ITB Berlin Kongress im kommenden Jahr inhaltlich Rechnung.Touristischen Leistungsträgern aus der ganzen Welt bietet die ITB Berlin mit dem Digital Business Day am Donnerstag, 17. März die Möglichkeit, sich auf itb.com auch ohne räumliche Ausstellungsflächen digital auszutauschen und miteinander ins Geschäft zu kommen und so von jedem Ort der Welt aus, das Maximum an Business zu generieren. Als digitaler Branchenmarktplatz bringt er auch in Zeiten der Pandemie und geltenden Reisebeschränkungen, weltweit Anbieter und Einkäufer in Speed Networking Sessions zusammen. Der Digital Business Day reiht sich damit als Produktergänzung in die ITB-Markenfamilie ein und soll neben den bestehenden Kunden auch zur Zielgruppenerweiterung dienen. Die Fokusthemen werden Networking & Business sowie ein inhaltliches On-Demand Programm sein. Die Event-Plattform wird bereits vor dem Digital Business Day am 17. März zum Matching und Terminvereinbarung - auch für mobile Endgeräte- verfügbar sein.Touristische Weltleitmesse wird mobilDie weltweit führende Reisemesse plant für den Verlauf des Jahres mit physischen Satelliten-Veranstaltungen in einzelne Destinationen auf dem Kontinent zu gehen. Im Rahmen einer Roadshow handelt es sich dabei um jeweils eintägige B2B-Events an verschiedenen Standorten in Europa, bei denen Anbieter und Einkäufer zusammenkommen. Dabei knüpft die ITB Berlin an den Erfolg der bereits etablierten "Travel Meet Asia"- bzw. "ITB China Industry MeetUp" Events ihrer internationalen Ableger ITB Asia und ITB China in den jeweiligen asiatischen und chinesischen Märkten an.Einheitliche Website itb.comDie ITB Berlin präsentiert sich erstmalig auf einer einzigen Website. Die Domains itb-berlin.de und itb-kongress.de wurden zur Brand-Webseite itb.com zusammengeführt. Die neue Online-Präsenz bildet für die Nutzer die Einstiegsseite sämtlicher ITB-Marken. Neben der ITB Berlin zählen auch die ITB Asia, ITB China sowie die ITB India dazu. Die Seite ist auf Englisch und Deutsch verfügbar und präsentiert sich im zeitgemäßen Infinity Design. User*innen können sich auf der neuen Content-Plattform unabhängig von der ITB Berlin im März an 365 Tagen im Jahr umfassend über die Branche, Neuheiten und jeweils jüngste Entwicklungen informieren.Rückkehr zu physischem Format im März 2023Die ITB Berlin wird wieder als physischer Event zurückkehren. Der Termin für die nächste Messe-Ausgabe in Berlin steht bereits fest. Die ITB Berlin 2023 beginnt am 8. März und findet dann wie von allen Marktteilnehmern gewünscht auf dem Berliner Messegelände statt.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin ist seit 1966 die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. Der ITB Berlin Kongress, der weltweit größte Fachkongress der Branche, findet im ursprünglichen ITB-Zeitraum im März 2022 rein digital auf der Brand-Website itb.com statt. Der Digital Business Day, am Donnerstag, 17. März, bietet der Branche die Möglichkeit für digitalen Austausch und Business von jedem Ort der Welt aus. Als digitaler Branchenmarktplatz reiht er sich damit als Produktergänzung in die ITB-Markenfamilie ein und rundet das Messekonzept ab. Mit dem neuen Konzept plant die ITB Berlin insgesamt zwei analoge Satelliten-Veranstaltungen in verschiedenen Märkten im Sommer 2022. Auf der digitalen ITB Berlin NOW 2021 präsentierten sich im Veranstaltungszeitraum 3.513 Aussteller aus 120 Ländern. Rund 65.700 User nutzten die neue Online-Plattform, von denen rund zwei Drittel aus dem Ausland kamen. 2019 stellten rund 10.000 Aussteller aus 181 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 160.000 Besuchern, darunter 113.500 Fachbesuchern, vor. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb.com und im ITB Social Media Newsroom. Treten Sie dem Offiziellen ITB Newsroom auf www.linkedin.com bei.Werden Sie Fan der ITB Berlin auf www.facebook.de/ITBBerlin (https://messe-berlin.de/cmsbs-restproxy/t/nl?t=ANONYMOUS.DPUA9.13D39724E0884CB55379E94C84299DAB&i=dpuag&d=http%3A%2F%2Fwww.facebook.de%2FITBBerlin&h=2B2EAD68C3912EA9B823687023A7DE2DB31CA7DF).Folgen Sie der ITB Berlin auf www.twitter.com/ITB_Berlin (https://messe-berlin.de/cmsbs-restproxy/t/nl?t=ANONYMOUS.DPUA9.13D39724E0884CB55379E94C84299DAB&i=dpuah&d=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2FITB_Berlin&h=C23E1C4FCDC1C092895C8B0F3C94952B31E59B14).Aktuelle Informationen finden Sie im Social Media Newsroom auf newsroom.itb-berlin.de.Pressemeldungen im Internet finden Sie unter www.itb.com im Bereich Presse / Pressemitteilungen (https://messe-berlin.de/cmsbs-restproxy/t/nl?t=ANONYMOUS.DPUA9.13D39724E0884CB55379E94C84299DAB&i=dpuak&d=http%3A%2F%2Fwww.itb-berlin.de%2FPresse-Service%2FPressemitteilungen%2Findex.jsp&h=53EAD50111182477161FD49E16922D04B4AD197D).Pressekontakt:ITB Berlin / ITB Asia /ITB China / ITB India:Julia SonnemannPR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT: +49 30 30382269julia.sonnemann@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deMesse Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecherGeschäftsbereichsleiterCorporate CommunicationUnternehmensgruppe Messe BerlinMessedamm 2214055 Berlinwww.messe-berlin.deTwitter @MesseBerlinWeitere Informationen:www.itb.comwww.itb-kongressGeschäftsführung Messe BerlinMartin Ecknig (Vorsitzender), Dirk HoffmannAufsichtsratsvorsitzender: Wolf-Dieter WolfAmtsgericht Charlottenburg Nr. 92 HRB 5484Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell