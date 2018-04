Messe Berlin bündelt Gastveranstaltungsgeschäft

Berlin (ots) - Anna Löhr-Freund leitet neue Abteilung Trade Shows& ConventionsDer Bereich Gastveranstaltungen der Messe Berlin hat seineDienstleistungen für Veranstalter aus dem Messe- und Kongressgeschäftgebündelt. Leiterin der neu geschaffenen Abteilung Trade Shows &Conventions ist Anna Löhr-Freund. "Die verschiedenenVeranstaltungsformate überschneiden sich inhaltlich immer öfter,deshalb war dieser Schritt logisch. So können wir unsere Kompetenzenzu den verschiedenen Themen besser zusammenführen und damit unsereKunden besser unterstützen", erklärt Dr. Ralf Kleinhenz, Senior VicePresident und Leiter des Bereichs für Gastveranstaltungen bei derMesse Berlin.Löhr-Freund leitete seit 2014 das Kongressgeschäft der MesseBerlin. Zuvor war sie über 10 Jahre als Projekt- undAbteilungsleiterin bei der K.I.T. Group tätig, einemTochterunternehmen der Messe Berlin. In ihrer neuen Funktion wird sievon zwei Teamleiterinnen unterstützt. Durcu Bural leitet dasConventions-Team. Joana Feikens ist für Trade Shows zuständig. Beidesind seit über 10 Jahren für die Messe Berlin tätig.Über die Messe BerlinDie Messe Berlin zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärkstenMessegesellschaften weltweit. Sie konzipiert, vermarktet undveranstaltet jedes Jahr hunderte von Liveevents in Berlin und auf derganzen Welt. Zu ihrem breiten Portfolio gehören die globalen Markenund Leitmessen IFA, InnoTrans, ITB, FRUIT LOGISTICA und dieInternationale Grüne Woche, ebenso, wie Großkonferenzen undherausragende Events, so zum Beispiel die Fanmeile am BrandenburgerTor. Mit rund 90 Auslandsbüros vertreibt die Messe Berlin ihreVer-anstaltungen in über 170 Ländern. Allein bei den Veranstaltungenam Stammsitz unter dem Funkturm in Berlin akkreditieren sich jedesJahr rund 30.000 Medienvertreter aus der gesamten Welt. Damit fördertund treibt die Messe Berlin die Entwicklung der Metropole Berlin.Ziel ist, auf allen Veranstaltungen der Messe Berlin den Besuchernein herausragender Gastgeber zu sein, bestmögliche Geschäftsimpulsefür den Einzelnen zu geben und faire Bedingungen für Jeden zugewährleisten. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich imUnternehmensmotto: Messe Berlin - Hosting the World.www.messe-berlin.deDiese Presse-Information finden Sie auch im Internet:www.messe-berlin.de/Presse/Pressemitteilungen/PressekontaktMesse Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecherund Leiter Presse- undÖffentlichkeitsarbeitCorporate CommunicationUnternehmensgruppeMessedamm 2214055 Berlinhoeger@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deTwitter: @messedamm22Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell