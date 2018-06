Messe Berlin bringt neue Fachmesse zur digitalen Mobilität auf die Straße

Berlin (ots) - Fachmesse Mobility Electronics Suppliers Expo (MES)- Fachmesse Mobility Electronics Suppliers Expo (MES) istB2B-Marketingplattform für die Elektronikzulieferindustrie- MES findet erstmalig vom 5. bis 7. November 2019 auf demBerliner Messegelände stattMit der Fachmesse Mobility Electronics Suppliers Expo (MES)schafft die Messe Berlin eine neue B2B-Marketingplattform für dieElektrotechnikbranche. Thematischer Schwerpunkt der Messe ist diedigitale Entwicklung der Mobilität. Die erste MES findet vom 5. bis7. November 2019 auf dem Berliner Messegelände statt."Der Mobilitätssektor befindet sich mitten in der digitalenTransformation. Die Elektrotechnikbranche zählt in diesem Prozess zuden Schlüsselindustrien. Mit der MES bieten wir lektronikzuliefererneine lupenreine Plattform, auf der sie sich zur Digitalisierung derMobilität - dem Kernthema der Branche - austauschen und vernetzenkönnen", erläutert Dr. Christian Göke, Vorsitzender derGeschäftsführung der Messe Berlin GmbH.Die MES bringt Spezialisten der Elektronikzulieferindustrie ausden Mobilitätsbereichen Automobil, Nutzfahrzeug und Schienenverkehrzusammen. Geplant ist eine Durchführung der Messe imZweijahresturnus. Inhaltlich begleitet wird sie von kurzen undkonzentrierten Dialogforen. Als Fachbesucher angesprochen sindFahrzeughersteller sowie Politik, Wirtschaft, Wissenschaft undForschung."Vor dem Hintergrund des omnipräsenten Themas Digitalisierungwerden in der Mobilitätsbranche insbesondere die Themen autonomesFahren, Elektrifizierung und Konnektivität die nächsten Jahrzehntebeherrschen. Die wesentlichen Protagonisten dieser Entwicklung sinddie Unternehmen der Elektronikzulieferindustrie. Deshalb macht dasAngebot einer verkehrssystemübergreifenden Fachmesse für diesenIndustriezweig der Mobilität Sinn." so Matthias Steckmann,zuständiger Geschäftsbereichsleiter bei der Messe Berlin.Unterstützer der Messe sind der Zentralverband Elektrotechnik- undElektrotechnikindustrie e.V. (ZVEI) sowie der Verband derBahnindustrie in Deutschland e.V. (VDB).Mobility Electronics Suppliers Expo (MES)Veranstaltungstermin:5. - 7. November 2019Öffnungszeiten:Dienstag bis Donnerstag: 10 - 18 UhrVeranstaltungsort:Berlin ExpoCenter City (Eingang Süd)Mehr Informationen stehen online unter www.mobility-electronics.debereit.Datenschutzrechtliche Hinweise:Datenschutzrechtlich verantwortlich für den Versand dieser E-Mailist die Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin, vertretendurch die Geschäftsführung: Dr. Christian Göke (Vorsitzender), DirkHoffmann; Aufsichtsratsvorsitzender: Wolf-Dieter Wolf.Datenschutzbeauftragter: Herr Holger van Wanrooy, Anschrift wie dieMesse Berlin GmbH, E-Mail: datenschutzbeauftragter@messe-berlin.de.Die für den Versand dieser Information verwendete E-Mail-Adressewurde zum Zwecke des Versandes von Presseinformationen erhoben.Rechtsgrundlage hierfür und den Versand der Presseinformationen anPressevertreter ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigteInteresse liegt in der Unterrichtung der Pressevertreter der Medienüber aktuelle und künftige Messeveranstaltungen. Eine Übermittlungder E-Mail-Adresse an Dritte erfolgt nicht.PressekontaktMesse Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecherund Leiter Presse- undÖffentlichkeitsarbeitCorporate CommunicationUnternehmensgruppewww.messe-berlin.deTwitter: @messedamm22MESDaniela GäbelPR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038 2351gaebel@messe-berlin.dewww.mobility-electronics.deGeschäftsführung:Dr. Christian Göke (Vorsitzender),Dirk HoffmannAufsichtsratsvorsitzender:Wolf-Dieter WolfHandelsregister: Amtsgericht Charlottenburg, HRB 5484 BOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell