Messe Berlin braucht die Politik - Kommentar von Dominik Bath

Berlin (ots) - Die Messe ist Berlins größter Gastgeber. Mehr als zwei MillionenBesucher nahmen in diesem Jahr an Messen und Kongressen des Landesunternehmensteil. Auf 1,7 Milliarden Euro bezifferte die Investitionsbank Berlin den durchdie Messe-Veranstaltungen ausgelösten jährlichen Kaufkraftzufluss für dieRegion.Doch um im globalen Messegeschäft wettbewerbsfähig bleiben zu können, muss dieMesse dringend die in die Jahre gekommenen Hallen sanieren. Dafür braucht derLandesbetrieb Unterstützung seines Gesellschafters, dem Land Berlin.Die Politik allerdings ist bislang nicht in Hektik verfallen. Seit mehr alsanderthalb Jahren wird zwar über den notwendigen Masterplan, der auch regelnsoll, wie die Messe die für die Modernisierung nötige Finanzierung stemmenkönnte, gerungen. Ein belastbares Papier liegt aber bis heute nicht vor.Angesichts der bevorstehenden Aufgaben ist das fahrlässig.Schlecht steht es auch um das am Messegelände angrenzende InternationaleCongress Center (ICC). Noch immer ist das markante Gebäude ein Sanierungsfall.Ein handfestes Konzept für die Weiternutzung ist nicht in Sicht. Eine Ruine indirekter Nachbarschaft sendet jedoch das denkbar schlechteste Zeichen.Angesichts der Bedeutung der Messe für Berlin sollte die Politik das dringendändern.