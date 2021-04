Messaging-App Signal: Jetzt mit integrierter Krypto-Zahlung!

Die neueste Beta-Version der verschlüsselten Messaging-Mobilanwendung Signal integrierte die datenschutzfreundliche Kryptowährung MobileCoin (CRYPTO: MOB).

Die neueste Beta-Version von Signal – die sich damit rühmt, von dem berühmten Whistleblower Edward Snowden und Elon Musk von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) empfohlen zu werden – ermöglicht es den Nutzern in Großbritannien nun, "datenschutzorientierte Zahlungen so einfach zu senden und zu empfangen wie das Senden



