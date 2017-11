Mesosphere festigt Führungsposition bei Containern und Big Data - Umsatz im Jahresvergleich mehr als verdreifacht

1 von 4 Fortune-50-Unternehmen nutzt Mesosphere-Technologien, umAnwendungen für IoT, Echtzeit-Entscheidungen und maschinelles Lernenlaufen zu lassenSan Francisco (ots/PRNewswire) - Mesosphere(https://mesosphere.com/) - der Entwickler von DC/OS(https://mesosphere.com/product/), der Premium-Plattform für dasErstellen und den Betrieb von datenintensiven, containerisiertenAnwendungen - hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen seitseiner Gründung im Jahr 2013 ein unglaubliches Wachstum verzeichnenkonnte, wobei sich der Umsatz im Jahresvergleich mehr alsverdreifacht hat und der Vertrieb von DC/OS durch das Unternehmenseit nicht einmal drei Jahren läuft. Mit mehr als 125 Kunden, wobeihier mehr als 10 Verträge mit einem Umfang von 1 Millionen US-Dollaroder mehr abgeschlossen werden konnten, ist Mesosphere dank eineroffenen, flexiblen Plattform für containerisierte Anwendungen undschnelle Datendienste mittlerweile führend bei Container-Umgebungen.Mesosphere-Technologien treiben moderne Anwendungen für IoT,Echtzeit-Entscheidungen und KI/maschinelles Lernen in Unternehmen wieNBCUniversal (https://mesosphere.com/blog/nbcuniversal-changes-tv-advertising-dcos-smack-stack/), HERE, Royal Caribbean (https://mesosphere.com/blog/royal-caribbean-real-time-microservices/), PVH Corp.,Verizon (https://mesosphere.com/resources/dcos-speeds-verizons-modern-application-development/) und anderen an. Fünf der 10 am höchstenbewerteten Startup-Unternehmen und 25 Prozent derFortune-50-Unternehmen nutzen mittlerweile Software von Mesosphere.Das Unternehmen hat zudem einen größeren Zugriff auf die BranchenFinanzdienstleistungen, Einzelhandel und Automobilindustrie erhalten:5 der 10 wichtigsten Banken in Nordamerika, 6 der führendenUnternehmen für Automobiltechnologie und 5 der 10 weltweitwichtigsten Telekommunikationsunternehmen lassen ihre Anwendungenmithilfe von Mesosphere-Technologien laufen.Die diesjährige MesosCon, die jährliche Branchenkonferenz vonMesosphere, die in Nordamerika und Europa stattfindet, stellteFallstudien und Präsentationen aus Großunternehmen undWebscale-Startup-Unternehmen vor, die Mesos und DC/OS im großenMaßstab einsetzen, darunter Adobe, Audi, AthenaHealth, DeutscheTelekom, GE Digital, Netflix, Twitter, Uber, Yelp und weitere."Der Betrieb der Flotte von Royal Caribbean stellt aufgrund dernaturgemäß großen Verteilung der Schiffe einzigartigeHerausforderungen bei der Infrastruktur dar. Wir haben eng mit EYzusammengearbeitet, um eine moderne Technikplattform auszuwählen, diefür einen vereinheitlichten Auftritt an Bord und an Land sorgt, wasuns zu Mesosphere DC/OS geführt hat", sagte Michael Delgado, CTO beiRoyal Caribbean. "Wie haben uns für DC/OS entschieden, um ein ganzesPaket an Anwendungen an Bord zu verwenden, und so sind wir jetzt inder Lage, Daten von Altsystemen zu nutzen, und können Passagiereneine nahtlose Nutzung von Mobilgeräten ermöglichen."Strategische PartnerschaftenStrategische Partner, wie HPE (https://mesosphere.com/blog/hpe-mesosphere-next-generation-hybrid-it-data-centers/), Dell EMC(https://mesosphere.com/blog/dell-emc/), Hitachi Vantara(https://mesosphere.com/blog/hitachi-container-platform-service/) undMicrosoft (https://mesosphere.com/blog/mesosphere-and-mesos-power-the-microsoft-azure-container-service/) betrachten Mesosphere alsführenden Partner für die neueste Generation bei den datenintensiven,containerisierten Anwendungen. Durch diese Partnerschaften erhaltenKunden, von Vereinbarungen zum Wiederverkauf bis hin zu Produkt- undServicekooperationen, die Flexibilität, mit der die Einsatzfähigkeitmit einem Klick und eine elastische Ausweitung von Hunderten vonOpen-Source-Diensten innerhalb der Umgebungen ihrer Wahl und auchumgebungsübergreifend möglich wird."Wir bewegen uns derzeit in Richtung unseres angestrebten Ziels,eine einzige, zusammenhängende Plattform zu schaffen, die den Einsatzund die elastische Ausweitung von bahnbrechenden Anwendungen leichtmacht", sagte Florian Leibert, CEO und Mitgründer von Mesosphere."Dank unserer DC/OS-Plattform erleben unsere Kunden eine Steigerungder Beweglichkeit und der Produktivität der Entwickler, was bei neuenDiensten und Anwendungen zu einer kürzeren Zeit bis zur Marktreifeführt. Im Gegenzug führt dies wiederum zu einem größeren Interessebei Unternehmenspartnern und Open-Source-Anbietern, was sämtlich derDynamik von Mesosphere zugutekommt.""Kunden suchen zunehmend nach Plattformen und Infrastrukturen, diedie Art von Innovationen möglich macht, die nötig sind, um auf demWebscale-Markt von heute gedeihen zu können, wobei zu diesenInnovationen Technologien aus dem rasant ausgereiftenContainer-Bereich gehören", sagte Joshua Bernstein, Vice Presidentdes Bereichs Technologie, {code}, von Dell Technologies. "Um die dieAnforderungen dieser Innovationen zu erfüllen, gibt DC/OSGroßunternehmen die Möglichkeit, containerisierte Micro-Services zuorchestrieren, moderne Datendienste zu verwenden, die Größe einesInternetriesen zu erreichen und noch mehr. Wir sind stolz auf unsereZusammenarbeit mit Mesosphere bei der Unterstützung dieserTechnologie der nächsten Generation, womit wir Großunternehmenhelfen, ihrer Zeit voraus zu sein."Ausweitung der UmgebungDC/OS ist die einfachste Art, die am breitesten angelegte Umgebungan Open-Source-Technologien zu Einsatz zu bringen und zu betreiben.Mesosphere zählt mittlerweile über 100 Plattformdienste, die miteinem einzigen Klick zum Einsatz gebracht werden können. Kundenprofitieren von mehr Optionen, über die sie die gewünschtenDatendienste verwenden können, wozu zertifizierte, produktionsfertigeFrameworks für Spark, Cassandra, Kafka, HDFS, Elasticsearch, Jenkinsund weitere gehören.Zu den weiteren, in diesem Jahr in die DC/OS-Umgebungaufgenommenen Erweiterungen gehören:- Kubernetes auf DC/OS (https://mesosphere.com/blog/kubernetes-dcos/): Durch eine Ausweitung der Philosophie von Mesosphere, bei der die"Freiheit der Wahl" auf DC/OS betont wird, können Kunden ab sofortKubernetes für die Container-Orchestrierung nutzen. Kubernetes aufDC/OS stellt ein cloud-ähnliches "Containers-as-a-Service"-Erlebnisfür jedwede Infrastruktur bereit und erlaubt es Entwicklerteams,Kubernetes-Anwendungen neben Big-Data-Diensten mit denherkömmlichen Werkzeugen für Sicherheit, Wartung und Verwaltunglaufen zu lassen.- TensorFlow auf DC/OS(https://mesosphere.com/blog/tensorflow-gpu-support-deep-learning/): Mit einem einzigen Befehl können Kunden jetzt auf jedwederBare-Metal-, virtuellen oder Public-Cloud-Infrastruktur einverteilt laufendes TensorFlow verwenden und Datenwissenschaftler indie Lage versetzen, mit der richtigen Architektur Anwendungen fürmaschinelles Lernen und Deep Learning zu beschleunigen.- Mesosphere SDK (https://mesosphere.com/blog/mesosphere-sdk/): DasEntwicklerprogramm und die SDK von Mesosphere stellen Werkzeugebereit - für die Dokumentation, für Referenzbibliotheken und fürden Support -, die für eine einfache Entwicklung von Diensten undAnwendungen auf DC/OS sorgen.- Lightbend Fast Data Platform (FDP)(https://mesosphere.com/blog/dcos-lightbend-fast-data-platform/):Die FDP, die darauf ausgelegt ist, die Schwierigkeiten beim Aufbauvon Anwendungen für die Aufnahme und Verarbeitung von Daten inEchtzeit anzugehen, bündelt DC/OS, Kafka, Spark und die LightbendReactive Platform in ein allumfassendes, vorintegriertesStreaming-Daten-System.- Datastax Enterprise (DSE)(https://mesosphere.com/blog/dcos-datastax-cloudbees/): DSE bietetFunktionen zur Verwaltung, Sicherheit, für den Support und weiterebereit, die zu der bereits hochleistungsfähigen und hochgradigskalierbaren Cassandra-Datenbank hinzukommen. Gleichzeitig kannDC/OS DSE neben anderen Big-Data-Systemen (wie Apache Spark undApache Kafka) und containerisierte Micro-Services in einem einzigengemeinsam genutzten Cluster laufen lassen.Einstellung einer erfahrenen Führungskraft im Bereich Kundenerfolgsorgt für Erweiterung des TeamsDas Unternehmen gibt zudem die Berufung von Steve Davito in seinFührungsteam bekannt. Davito kommt als Senior Vice President für denBereich weltweiter Kundenerfolg zum Unternehmen und wird dafürverantwortlich sein, beim Support und dem Kundendienst von Mesospherefür ein konsistentes, weltweit erstklassiges und differenziertesErlebnis zu sorgen. Diese Einstellung verstärkt den weiterbestehenden Fokus und das fortlaufende Engagement des Unternehmensbei der Wertgenerierung für die Kunden von Mesosphere mithilfe vonProduktionsarbeitslasten auf DC/OS. Steve Davito steht einem globalenTeam von Fachleuten vor, die sich auf sämtliche Aspekte derPost-Sales-Tätigkeiten und -Kundenerlebnisse konzentrieren. SteveDavito, der bei Mesosphere mehr als zwei Jahrzehnte an Erfahrungeneinbringt, leitete zuvor das amerikanische Kundendienstgeschäft beiAppDynamics, das Startup-Unternehmen für die Überwachung vonUnternehmensinfrastrukturen und jetzt Teil von Cisco, wo er für dieAnpassung des Kundenerlebnisses für Global-1000-Unternehmenverantwortlich war. Vor dieser Zeit hatte er globale Kundendienstefür Alfresco Software und für BMC Software betrieben.Alles in allem hat sich Mesosphere im vergangenen Jahr erheblichvergrößert und beschäftigt nahezu 300 Mitarbeiter auf 3 Kontinenten.Hierzu gehört auch ein wichtiger Schwerpunkt auf die Ausdehnung derPräsenz des Unternehmens in der EMEA-Region mithilfe von wichtigenNeueinstellungen beim Vertrieb und einem wachsenden Mitarbeiterstamman talentierten Ingenieuren in der Niederlassung des Unternehmens inHamburg, Deutschland.Über MesosphereMesosphere (http://mesosphere.com/) treibt dieUnternehmenstransformation in Richtung verteiltes Computing undHybrid Cloud voran. Mesosphere DC/OS (http://mesosphere.com/product)ist die führende Plattform, um moderne Anwendungen und Big Data zuentwickeln, zu implementieren und elastisch zu skalieren. Mit DC/OSist es einfach, Container, Daten- und Micro-Services über die eigeneHardware sowie über Cloud-Instanzen laufen zu lassen. Mesospherewurde 2013 von den Architekten der Hyperscale-Infrastrukturen beiAirbnb und Twitter sowie den Mitentwicklern von Apache Mesosgegründet. Mesosphere hat seinen Hauptsitz in San Francisco undverfügt über weitere Niederlassungen in New York, Hamburg(Deutschland) und Peking (China). Zu den Investoren von Mesospheregehören Andreessen Horowitz, Hewlett Packard Enterprise, KhoslaVentures, Kleiner Perkins Caufield & Byers und Microsoft.Pressekontakt:Taylor LongEdelman PRtaylor.long@edelman.com503-471-6827Original-Content von: Mesosphere, übermittelt durch news aktuell