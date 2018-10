Mesale Tolu rechnet mit Verurteilung in der Türkei

Berlin (ots) - Die deutsche Journalistin Mesale Tolu rechnet beider Fortsetzung ihres Prozesses in der Türkei mit einer Verurteilung.Im Inforadio vom rbb sagte sie am Dienstag: "Ich werde immerwieder für meinen Freispruch kämpfen, aber ich weiß, dass sehr vielpolitisch entschieden wird [...] ich denke, es wird auf eineHaftstrafe hinauslaufen im Endeffekt."Die Journalistin kündigte an, zur Fortsetzung des Prozesses amDienstag anzureisen. "Ich denke, dass die Chancen für die Aufhebungder Ausreisesperre für meinen Mann dadurch erhöht werden. [...] Eswar keine leichte Entscheidung. Das muss jeder wissen. [...] Aber esist natürlich sehr wichtig, dass mein Sohn auch seinen Vater wiederbei sich hat. Und deswegen muss ich zurückfahren."Es sei jederzeit möglich, so Tolu, dass sie in der Türkei wiederfestgenommen oder verurteilt werde. Das seien die Risiken, die sieeingehe.Das Interview zum Nachhören: http://ots.de/MRr6VIPressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell