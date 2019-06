Mesabi: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Am 03.06.2019, 21:46 Uhr notiert die Aktie Mesabi an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 28,97 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Stahl".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Mesabi auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Mesabi mit einer Rendite von 37,25 Prozent mehr als 34 Prozent darüber. Die "Metalle und Bergbau"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,63 Prozent. Auch hier liegt Mesabi mit 33,63 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Mesabi-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 28,39 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (29,04 USD) auf ähnlichem Niveau (Unterschied +2,29 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Hold" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (29,98 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,14 Prozent), somit erhält die Mesabi-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Die Mesabi-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 8,67 und liegt mit 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 26,24. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Mesabi auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.