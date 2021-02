Mesa Air Group Aktie: Warum die BofA Rückenwind sieht!

Die Aktien von Mesa Air Group Inc (NASDAQ:MESA) stiegen am Mittwoch um 11%, nachdem BofA Securities das Rating von Underperform auf Buy hochgestuft und das Kursziel von $2 auf $15 erhöht hatte. BofA-Analyst Andrew Didora stufte Mesa Air hoch, nachdem das Unternehmen seine Bilanz mit staatlichen Zuschüssen und einem Kredit saniert und seine Verträge mit American Airlines Group Inc(NASDAQ:AAL) und United ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



