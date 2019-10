Merz will Basis an Entscheidung über Kanzlerkandidatur beteiligen

BERLIN (dpa-AFX) - Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat sich dafür ausgesprochen, die CDU-Basis an einer Entscheidung über den nächsten Kanzlerkandidaten der Union zu beteiligen.



"Ich halte es grundsätzlich für eine gute Idee, die Mitglieder an Entscheidungen von großer inhaltlicher und personeller Tragweite zu beteiligen, so wie wir es letztes Jahr mit den Regionalkonferenzen erfolgreich gemacht haben", sagte Merz der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Mittwoch). "Über die genaue Form müssen wir aber erst noch diskutieren."

Zuletzt gab es in der Union eine Debatte über eine mögliche Urwahl des nächsten Kanzlerkandidaten. Die Nachwuchsorganisation Junge Union hatte sich auf ihrem Deutschlandtag dafür ausgesprochen. Merz hatte sich damals in einer Rede in der Urwahl-Debatte nicht festlegen wollen.

Zu seinen eigenen Ambitionen auf eine Kanzlerkandidatur sagte Merz jetzt der Zeitung: "Die Frage nach einer Kanzlerkandidatur stellt sich derzeit nicht, also muss ich sie auch nicht beantworten. Wichtig ist, dass wir in einem guten Team antreten, mit dem wir das volle Potenzial der Union ausschöpfen können." Er wolle dazu beitragen, dass das gelinge./zeh/DP/he