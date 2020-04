Merz verlangt weitere Hilfsmaßnahmen für Unternehmen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat im Zusammenhang mit der Coronakrise weitere Hilfsmaßnahmen für Unternehmen gefordert. Neben einer mittelfristigen Steuersenkung sei ein ganzes "Maßnahmenbündel" nötig, sagte Merz in der RTL-Sendung "Guten Morgen Deutschland". So müsse zum Beispiel die Eigenkapitalbasis der Unternehmen gestärkt werden.

"Die mittelständischen Unternehmen brauchen Nachfrage." Die aktuelle Strategie der Bundesregierung sei zunächst aber richtig. "Der Bundeswirtschafts- und Finanzminister sorgen dafür, dass in der Krise die Unternehmen nicht in die Insolvenz gehen", so der CDU-Politiker. Jedes Unternehmen, welches durch die Krise komme, sei ein Unternehmen, das anschließend Arbeitsplätze wieder bereithalten könne.

