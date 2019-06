Merz tritt bei Landtagswahlkämpfen im Osten auf

LEIPZIG (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) wird in den Landtagswahlkampf in Sachsen, Brandenburg und Thüringen eingreifen und auf großen Unternehmerveranstaltungen auftreten. Als Vizepräsident des Wirtschaftsrates der CDU halte Merz neben Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) auf dem Wirtschaftstag Sachsen am 3. Juli in Leipzig vor Unternehmern die Hauptrede, sagte Wolfgang Steiger, Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrates, der "Bild-Zeitung" (Donnerstagsausgabe). In Brandenburg werde Merz am 26. August auf einem eigens für ihn organisierten Unternehmerabend in Potsdam sprechen.

Auf den diesjährigen Weimarer Wirtschaftsgesprächen des Landesverbandes Thüringen am 17. September werde der ehemalige Unionsfraktionschef auch die Hauptrede halten und mit Thüringer Unternehmern, Wissenschaftlern und Politikern diskutieren, so der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrates weiter. "30 Jahre nach Fall der Mauer wird Friedrich Merz besondere Richtungsweisungen für die Fortentwicklung der Sozialen Marktwirtschaft geben, gegen neue sozialistische Tendenzen und Enteignungsphantasien, die das Erfolgsmodell Deutschland gefährden. Friedrich Merz wird mit Sicherheit auch klare Kante gegen die Populisten von Rechts- und Linksaußen zeigen", sagte Steiger der "Bild-Zeitung".

