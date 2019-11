Merz senkt Erwartungen an seinen Auftritt bei CDU-Parteitag

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Vizepräsident des CDU-Wirtschaftsrats, Friedrich Merz, hat die Erwartungen an seinen Auftritt beim CDU-Parteitag Ende November in Leipzig gesenkt. "In Leipzig geht es nicht um Personalentscheidungen. Wir müssen die CDU als Ganzes voranbringen, und dazu werde ich inhaltlich beitragen", sagte Merz der "Bild-Zeitung" (Mittwochsausgabe).

Er nehme am Bundesparteitag "als Delegierter der CDU des Hochsauerlandkreises teil", so der CDU-Politiker weiter. Zudem werde er sich "an der Diskussion zu den Sachthemen gerne beteiligen", so der Vizepräsident des CDU-Wirtschaftsrats.

