Merz ruft zur Unterstützung von Kramp-Karrenbauer auf

HAMBURG (dpa-AFX) - Der bei der Wahl zum CDU-Vorsitz unterlegene Friedrich Merz hat seine Anhänger zur Unterstützung der neuen Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer aufgerufen.



Er bitte darum, nun die ganze Kraft und volle Unterstützung der neuen Vorsitzenden zu geben, sagte Merz am Freitag beim CDU-Parteitag in Hamburg. Merz sagte zwar seine weitere Mithilfe in der CDU zu, ließ aber offen, ob er dies in einer führenden Position tun wolle. Er hätte zwar gerne gewonnen, die vergangenen Wochen hätten aber trotzdem viel Spaß gemacht, sagte Merz.

Der 63-Jährige rief die Delegierten auf, Jens Spahn ins Parteipräsidium zu wählen, der bereits im ersten Wahlgang ausgeschieden war. Spahn bewarb sich daraufhin um einen Platz in der engsten Führungsspitze der Partei. Kramp-Karrenbauer dankte für das Angebot, weiter gemeinsam für den Erfolg der Partei zu arbeiten und bat Merz und Spahn für einen gemeinsamen Auftritt auf die Bühne./bk/rm/abc/fi/haw/DP/nas