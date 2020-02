Merz hält Vortrag in Berlin - Aktuelle Stunden in NRW und Bundestag

BERLIN (dpa-AFX) - Der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz wird nach dem Bekanntwerden seiner Kandidatur für den CDU-Vorsitz an diesem Donnerstag (18.30 Uhr) in Berlin einen schon länger geplanten Vortrag halten.



Das Thema beim Forum Mittelstand und der Sprechergruppe der Mitarbeiterschaft der CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten lautet: "Was nun Deutschland - (Aus-)Wege in eine gute Zukunft". Mit Spannung wird erwartet, ob Merz sich dabei offiziell zu seiner Kandidatur äußern wird. Am Mittwochabend hatte die Deutsche Presse-Agentur erfahren, dass der 64-Jährigen kandidieren will.

Schon am Vormittag (10.00 Uhr) ist im nordrhein-westfälischen Landtag eine Aktuelle Stunde zu den Folgen der Thüringer Landtagswahl auf Nordrhein-Westfalen geplant. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gilt als weiterer möglicher Kandidat für den CDU-Vorsitz. Auch im Bundestag (13.35 Uhr) werden die Ereignisse in Thüringen Thema sein. Auslöser der jüngsten Verwerfungen in der CDU - mit der Rücktrittsankündigung von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer - war die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen./zeh/DP/he