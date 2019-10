"Merz gegen Merz": ZDF dreht zweite Staffel der Comedy-Serie mit Annette Frier und Christoph Maria Herbst (FOTO)

Mainz (ots) - Was tun, wenn die Liebe ihr Verfallsdatum überschritten hat -wegschmeißen, oder noch mal aufwärmen? Derzeit entsteht die zweite Staffel derZDF-Comedyserie "Merz gegen Merz" mit Annette Frier und Christoph Maria Herbstin den Hauptrollen als Ehepaar Anne und Erik Merz. An ihrer Seite sind erneutCarmen-Maja Antoni, Claudia Rieschel, Charlotte Bohning, Michael Wittenborn,Bernd Stegemann und Philip Noah Schwarz unter der Regie von Felix Stienz zusehen.Unzählige Sitzungen bei der Paartherapeutin, der pubertierende Sohn von derPolizei aufgegriffen, Diagnose Demenz bei Annes Vater, dem Familienoberhaupt undFirmenpatriarch: Die Ereignisse der ersten Staffel "Merz gegen Merz" haben Anneund Erik Merz ordentlich durchgeschüttelt.In der zweiten Staffel geht es erstmal miteinander weiter. Das Fundament der Ehescheint wieder gefestigt, doch im Obergeschoss der Firma rumpelt es gewaltig:Firmengründer Ludwig (Michael Wittenborn) zieht sich aus der Firma zurück, inder Erik nun offiziell das Sagen hat und gleich eine mögliche Übernahme durchden größten Konkurrenten bewältigen muss. Anne fragt sich, ob der Weg in derFirma ihres Vaters für sie nicht letztlich eine Sackgasse ist. Spätestens alsihre Schwiegereltern vorübergehend im Haus Merz einziehen, wird ihre Ehe mitErik auf eine harte Probe gestellt. Unterdessen hat Sohn Leon (Philip NoahSchwarz) das Gefühl, dass sich mal wieder keiner für ihn interessiert - womit erdieses Mal vielleicht sogar Recht hat."Merz gegen Merz" wird in Nordrhein-Westfalen gedreht. Produktionsfirma istNetwork Movie Köln, Produzenten sind Silke Pützer und Wolfgang Cimera,Producerin Hanna V. Kienbaum. Als Creative Producer und Headwriter fungiert RalfHusmann ("Stromberg", "Der kleine Mann"). ZDF-Redakteurin ist Sarah Flasch.Gedreht wird bis Mitte Dezember, ein Sendetermin steht noch nicht fest.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deErste Set-Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131- 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/merzgegenmerzSendungsseite in der ZDFmediathek: https://zdf.de/serien/merz-gegen-merzhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell