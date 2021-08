Merz fordert von Merkel mehr Engagement im Wahlkampf

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Politiker und Ex-Parteivorsitzkandidat Friedrich Merz fordert mehr Einsatz der Bundeskanzlerin im Wahlkampf. "Wo es jetzt wirklich um alles geht, hoffe ich, dass Angela Merkel sich noch einmal persönlich auch in diesem Bundestagswahlkampf engagiert", sagte er am Dienstag den Sendern RTL und n-tv. Die Partei müsse "raus aus der Kuschelecke und rein in den Wahlkampf", so Merz weiter.

Es zeichne sich ein "Lagerwahlkampf" zwischen der bürgerlichen Mitte und einer möglichen linken Regierung ab. Aber der "Großteil der Wähler hat noch nicht richtig begriffen, um was es wirklich geht", so Merz.

