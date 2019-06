Merz: Teile von Bundeswehr und Polizei driften zur AfD

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Politiker Friedrich Merz warnt seine Partei vor einem Abdriften der Sicherheitsorgane zur AfD. "Wir verlieren offenbar Teile der Bundeswehr an die AfD. Wir verlieren Teile der Bundespolizei an die AfD. Die CDU muss eine Partei sein, die ohne Wenn und Aber hinter unseren Sicherheitsorganen steht. Nur mit eindeutigem Rückhalt aus der Politik können sie jeden politischen Extremismus erfolgreich bekämpfen", sagte Friedrich Merz der "Bild am Sonntag". Bei seiner Einschätzung, dass immer mehr Soldaten und Bundespolizisten zu Anhängern der AfD würden, stützte sich Merz auf Gespräche mit Bundestagsabgeordneten aus dem Verteidigungs- und Innenausschuss.

Auch sein privates Umfeld habe ihn darauf hingewiesen: "Ich habe nahe Verwandte und sehr viele Freunde und Bekannte, die bei der Bundeswehr und der Bundespolizei sind. Die berichten mir, wie die Stimmung dort ist. Wie viele sich von ihren Dienstherren im Stich gelassen fühlen." Die Verantwortung sieht Merz dabei auch bei Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Auf Nachfrage, ob er auch den Ministern eine Mitschuld gibt, sagte Merz: "Der Vertrauensverlust betrifft jeweils die gesamte Institution."

