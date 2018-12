Merz, Spahn und AKK ignorieren Zukunftsthema Klimaschutz / Greenpeace wertet Reden der Kandidaten für CDU-Vorsitz aus

Hamburg (ots) - 7. 12. 2018 - Die drei Kandidaten für denCDU-Vorsitz ignorieren das Zukunftsthema Klimaschutz weitestgehend.In insgesamt 24 Stunden Redebeiträgen auf den achtRegionalkonferenzen erwähnen Jens Spahn, Friedrich Merz und AnnegretKramp-Karrenbauer den Begriff 'Klimaschutz' lediglich zwei Mal, zeigteine Video-Auswertung von Greenpeace. Der Ausstieg aus der Kohle undder Schutz des Klimas war ihnen zwei Prozent der Redezeit wert, dochblieben die Beiträge zu diesen Themen allgemein. Konkrete Maßnahmenund Pläne präsentierte keiner der drei. "Die CDU verschließt dieAugen vor einer zentralen Aufgabe der Politik", sagtGreenpeace-Sprecherin Marion Tiemann. "Zehntausende die am HambacherWald und vor der UN-Klimakonferenz demonstriert haben, zeigen, dassdie Menschen von der Bundesregierung entschlossene Maßnahmen zumSchutz des Klimas erwarten. Moderne und relevante Politik kann dieCDU nur bieten, wenn sie Antworten auf die Herausforderungen derKlimakrise gibt."Kandidaten drücken sich vor klarer Stellungnahme zu KlimaschutzMitte November hatte Greenpeace alle drei Kandidaten schriftlichzu ihrer Position im Klimaschutz befragt. So sollten Spahn, Merz undKramp-Karrenbauer beantworten, welche Konsequenzen die CDU alsRegierungspartei aus dem jüngsten Bericht des Weltklimarats ziehensolle? Ob und wenn ja mit welchen Maßnahmen sie sich im Falle IhrerWahl für das deutsche Klimaziel 2020 einsetzen werden? Und wann ihrerMeinung nach die Nutzung von Stein- und Braunkohle enden soll? DieFragen blieben bis Donnerstag unbeantwortet. "Wenn keiner der dreiKandidaten eine klimapolitische Position vertritt, dann wirft das einfatales Licht auf die politische Sensibilität der CDU", so Tiemann.Das Videomaterial der acht Regionalkonferenzen wurde hinsichtlichDauer und Inhalt untersucht. Gemessen wurde von Beginn der erstenRede einer der Kandidaten bis Ende der Fragen und Antwort-Runde.Beiträge der Vorredner und Abschlussworte wurden sowohl in derZeitmessung als auch in der Analyse ausgelassen.Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte an Marion Tiemann, Tel.0151-27067374 oder Pressesprecher Björn Jettka, Tel. 0171-8780778.Greenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340, Emailpresse@greenpeace.de; Greenpeace auf Twitter:http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook:www.facebook.com/greenpeace.deOriginal-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell