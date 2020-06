Merz: Deutsche EU-Ratspräsidentschaft von großer Bedeutung

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschlands bevorstehende Ratspräsidentschaft in der EU wird nach Einschätzung des CDU-Wirtschaftspolitikers Friedrich Merz von grundlegender Bedeutung für die Zukunft Europas sein.



"In diesen Wochen und Monaten entscheidet es sich für Europa: Champions League oder Kreisklasse", sagte der Bewerber für den CDU-Vorsitz den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag). Die Präsidentschaft beginnt am 1. Juli. Die 27 EU-Staaten wechseln sich alle sechs Monate ab.

Merz sprach von "einer der letzten Chancen für Europa", gestärkt aus der Corona-Krise herauszugehen. Die EU müsse "so geschlossen auftreten, dass sie auf der Weltbühne gleichberechtigt neben den USA und China handeln kann". Der ehemalige CDU/CSU-Fraktionschef zeigte sich zuversichtlich, dass die Union dem europäischen Wiederaufbaufonds im Bundestag zustimmt. Dabei müsse sicher sein, dass "die Gelder nicht einfach in die nationalen Haushalte fließen, sondern in Projekte, die Europa zukunftsfähig machen"./shy/DP/zb