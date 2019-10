Merrill Corporation präsentiert Marketing-App für M&A-Transaktionen (VIDEO)

Frankfurt am Main (ots) -DatasiteOne Marketing entwickelt die Unternehmensvision weiter, umjede Phase des M&A-Zyklus zu vereinfachenMerrill Corporation, ein führender Anbieter von Technologien fürMergers & Acquisitions (M&A)-Experten in aller Welt, hat heuteDatasiteOne Marketing vorgestellt. Die neue Applikation hilftInvestmentbankern und Beratern, Zeit bei der Identifizierung,Ansprache und Betreuung potenzieller Käufer zu sparen.DatasiteOne Marketing optimiert die Prozesse im frühen Stadium desAsset-Marketings für Transaktionen mit Funktionen für dieKäuferbetreuung, das Workflow-Tracking, Reporting undDokumentenmanagement und die Personalisierung von E-Mail-Inhalten.Darüber hinaus bietet die neue Anwendung zu jeder Zeit und an jedemOrt Zugriff auf Echtzeit-Informationen über dieAsset-Marketing-Projekte eines Unternehmens und damit eineeinheitliche, zuverlässige Informationsquelle für diese Projekte."Dieses Jahr markiert für Merrill einen Wendepunkt in Bezug aufUmsatzwachstum und Produktinnovation - ein bedeutender Erfolgangesichts unseres Wandels zu einem Anbieter von rein cloudbasierterTechnologie für die M&A-Branche", sagt Rusty Wiley, Chief ExecutiveOfficer der Merrill Corporation. "DatasiteOne Marketing ist einintegraler Bestandteil unserer Vision, den M&A-Zyklus mit Technologieund Analysen zu unterstützen, und wir freuen uns sehr, unseren Kundenein weiteres durchdachtes Werkzeug anbieten zu können, das ihnenhilft, Transaktionen schneller und mit besseren Ergebnissenabzuschließen."Neben der neuen Anwendung wurden auch Verbesserungen von MerrillDatasiteOne Diligence vorgestellt, das bereits in mehr als 170Ländern im Einsatz ist. Alle Updates sind Teil der kontinuierlichenBemühungen von Merrill, die Administration und die Prozesse in jederPhase des M&A-Zyklus zu vereinfachen."Der Marktnachfrage entsprechend sind die Erweiterungen unsererProduktpalette und die zahlreichen innovativen Neuerungen inDatasiteOne Diligence entscheidende Schritte, um den komplettenM&A-Zyklus aus technologischer Sicht zu erneuern. Mit nur einemProdukt können Transaktionen damit viel effizienter und komfortablergestaltet werden", sagt Markus Schiller, Head of DACH and Central &Eastern Europe von Merrill Germany.Bei einer von Merrill in Auftrag gegebenden Umfrage waren sichInvestmentbanker und Berater vorwiegend einig, dass sie von einereffektiveren Lösung zur Erstellung und Verwaltung vonOutreach-E-Mails (69 %), zur Verwaltung vonVertraulichkeitsvereinbarungen (73 %) und zur Kommunikation desProjektstatus an den Kunden (75 %) profitieren würden. DatasiteOneMarketing integriert sich nicht nur nahtlos in dieDue-Diligence-Anwendung von Merrill, es unterstützt Berater auch beider kompletten Abwicklung von Transaktionen."Wir befinden uns aktuell im Zeitalter der digitalenTransformation - auch in M&A.", sagt Raymund Bareuther, VicePresident M&A von UBS Switzerland AG. "Mit DatasiteOne Marketingkönnen wir den gesamten Lifecycle eines Deals vereinfachen undbeschleunigen. Das gibt uns die Möglichkeit, dass wir uns wirklichauf unsere Kundenwünsche konzentrieren und wertsteigernde Maßnahmenauf Unternehmsebene ergreifen können."Für TTB Partners haben die Tools eine entscheidende Veränderung indas Management von Transaktionsprozessen bewirkt. "Wir verwenden sieregelmäßig in unseren Meetings, um zu sehen, in welcher Prozessphasesich jeder potenzielle Investor gerade befindet.", sagt ChrisScoular, Partner und Mitbegründer von TTB Partners. "Sie liefert unsverlässliche Informationen darüber, wo wir mit unserem Marketingstehen und was als Nächstes zu tun ist."Parallel zur Einführung von DatasiteOne Marketing hat Merrillseine Anwendung DatasiteOne Diligence um wichtige Verbesserungenerweitert, die es M&A-Experten ermöglichen, die Due Diligence ineinem virtuellen Datenraum (VDR) noch effizienter und sichererdurchzuführen. Zu den neuen Funktionen gehören:- Automatisiertes Schwärzen: Benutzer können nun mehrere Dokumenteauf einmal schwärzen und jetzt auch Keyword-Listen verwenden.- Interaktive Landing Page: Benutzer können den Projektstatus nunauf einen Blick sehen, die wichtigsten Aufgaben mit einemeinzigen Klick erledigen und sie über den Aktivitäts-Feedschnell informieren.- Verbesserungen der mobile Anwendungen: Die iOS-App wurdeaktualisiert. Sie ermöglicht jetzt eine noch intuitivere undbenutzerfreundlichere Bedienung, einschließlich einerbiometrischen Anmeldefunktion.- Verbesserte Wasserzeichen: Benutzer können ihre virtuellenDatenräume automatisch mit Wasserzeichen und individuellemBranding versehen, wodurch der Verwaltungsaufwand reduziert undwichtige Sicherheitsmaßnahmen optimiert werden.Weitere Informationen zu der neuesten Version von DatasiteOneDiligence und zu Merrills neuem Produkt DatasiteOne Marketing findenSie unter: https://www.merrillcorp.com/deKurzprofil Merrill CorporationMerrill Corporation ist ein weltweit führender SaaS-Anbieter vontechnischen Lösungen für den M&A-Zyklus. Seine Plattform DatasiteOne,die eine sichere und intelligente Due Diligence und dieZusammenarbeit bei Transaktionen unterstützt, ist in mehr als 170Ländern im Einsatz. Einen wesentlichen Beitrag zu der innovativenEntwicklung des Unternehmens leistet Merrill Germany. 