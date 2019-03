Merkur Spielbanken Sachsen-Anhalt weiter auf Erfolgskurs - Einzigartiges Spielbankkonzept findet nach wie vor großen Zuspruch (FOTO)

Finanztrends Video zu



Leuna-Günthersdorf/Magdeburg/Halle (Saale) (ots) -Die Gauselmann Gruppe, die deutschlandweit mehr als 300Spielstätten unter dem Namen MERKUR Casino betreibt, ist seit 2013auch im Bereich der Spielbanken mit Erfolg aktiv. Die MerkurSpielbanken Sachsen-Anhalt, deren erster Standort inLeuna-Günthersdorf im Januar 2015 offiziell Eröffnung feierte, habendort und an ihrem zweiten Standort Magdeburg sowohl dieBesucherzahlen als auch die Verweildauer innerhalb von vier Jahrenjeweils mehr als verdoppelt. Entsprechend positiv hat sich dieEinnahmesituation entwickelt. "Gleichzeitig haben wir damitwesentlich dazu beigetragen, das illegale Spiel zurückzudrängen -eine Win-win-Situation für uns als Betreiber und das LandSachsen-Anhalt", so Paul Gauselmann, Vorstandsvorsitzender derGauselmann Gruppe, die die Merkur Spielbanken Sachsen-Anhaltbetreibt, an der die schweizerische Stadtcasino Baden AG eineBeteiligung hält.Vor 2009 befanden sich die Spielbanken in Sachsen-Anhalt instaatlicher Trägerschaft und mussten jährlich mit ein bis zweiMillionen Euro gestützt werden. In den Folgejahren wurden sienacheinander an zwei ausländische Investoren verkauft. 2012 widerriefdas Innenministerium die Spielbankkonzession, das Insolvenzverfahrenwurde eingeleitet. 2013 wurde die Spielbankenlizenz in Sachsen-Anhaltschließlich europaweit ausgeschrieben. Die Gauselmann Gruppe bewarbsich gemeinsam mit der Stadtcasino Baden AG auf die Konzession fürden Betrieb der Spielbanken in Sachsen-Anhalt. Im Februar 2013 wurdedie gemeinsame Bewerbung eingereicht und bereits im Mai 2013 standdas Bewerberkonsortium als Gewinner der Ausschreibung fest."Die Merkur Spielbanken haben bei null angefangen und mit ihreminnovativen Konzept neue Maßstäbe für die gesamte Spielbankbranchegesetzt", so Geschäftsführer David Schnabel. Nach der MerkurSpielbank in Leuna-Günthersdorf (2015) eröffnete das Unternehmen 2016den zweiten Standort in Magdeburg. Im Dezember 2018 konnte in Halle(Saale) der Betrieb der dritten Spielbank in Sachsen-Anhaltaufgenommen werden.In allen drei Standorten wird auf ein umfangreiches Spielangebotin modernem Ambiente, kombiniert mit erstklassigem Kundenservice undspannenden Aktionen und Events, gesetzt. Den Gästen stehen in allenStandorten abwechslungsreiche Automatenangebote sowie imHauptstandort Leuna-Günthersdorf die "Klassiker" der Spielbank -Roulette, Black Jack und Poker - zur Verfügung.Unternehmer Paul Gauselmann zieht ein positives Feedback nach vierJahren: "Wir haben als Betreiber beim Start der Merkur Spielbanken imJahr 2015 schwierige Rahmenbedingungen vorgefunden. Die sehr gutenErgebnisse heute mit unserem SPIEL machen uns stolz und zeigen, dassunser einzigartiges Konzept und unsere jahrzehntelangenBranchenerfahrungen absolute Erfolgsgaranten sind." Diesen Weg wirdman weiter konsequent gehen: "Unser Angebot wird in allen Bereichenstetig überprüft und aktuellen Anforderungen angepasst, damit wirdieses hohe Niveau halten können", so Paul Gauselmann abschließend.Über die Merkur Spielbanken:Die Merkur Spielbanken Sachsen-Anhalt GmbH & Co. KG ist einUnternehmen der familiengeführten, ostwestfälischen Gauselmann Gruppeunter der Beteiligung der schweizerischen Stadtcasino Baden AG. 2013setzte sich das Unternehmen im Auswahlverfahren für die Erteilung derZulassung zum Spielbankenbetrieb in Sachsen-Anhalt durch, 2014erhielt es die Zulassung zum Betrieb von sechs öffentlichenSpielbanken in Sachsen-Anhalt. In Leuna-Günthersdorf wurde dann imJanuar 2015 die modernste Spielbank Deutschlands mit einemeinzigartigen Konzept aus Klassischem Spiel und Automatenspiel sowiegastronomischen Angeboten und Events offiziell eröffnet. Die MerkurSpielbank Magdeburg eröffnete im April 2016. Der dritte Standort desUnternehmens folgte im Dezember 2018 in Halle (Saale).Bei Rückfragen:Mario Hoffmeister M.A., Leiter KommunikationTel.: 05772 / 49-281; Fax: -289E-Mail: MHoffmeister@gauselmann.deMobil: 0171 / 9745712Gauselmann im Internet: www.gauselmann.de oder -.comOriginal-Content von: Merkur Spielbanken Sachsen-Anhalt GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell