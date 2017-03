Merkels USA-Reise verschoben

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel in die USA ist verschoben worden. Das für den Dienstag geplante Treffen der Bundeskanzlerin mit US-Präsident Donald Trump soll nun am Freitag stattfinden, teilte das Weiße Haus am Montag mit. Grund für die Verschiebung seien drohende Schneestürme an der US-Ostküste.

Merkel hatte am Montag erklärt, sie freue sich auf die Begegnung mit Trump. "Das direkte Gespräch ist immer viel besser, als wenn man übereinander redet. Miteinander reden statt übereinander reden - das wird mein Motto sein bei diesem Besuch", so die Kanzlerin nach einem Gespräch mit den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft in München.

Foto: über dts Nachrichtenagentur