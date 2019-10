Merkel würdigt Leistung des scheidenden EZB-Präsidenten Draghi

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi für seinen Einsatz für die die Stabilität und die Weiterentwicklung des Euroraumes gedankt.



"Du hast den Euro durch unruhige See navigiert", sagte Merkel am Montag anlässlich eines Festaktes in der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt. Draghi habe den Euroraum erfolgreich durch die Euro-Schuldenkrise geführt, die Unabhängigkeit der EZB bewahrt und die Währungsunion gestärkt, sagte die CDU-Politikerin.

Die Krise habe neue Antworten verlangt. Eine sei die Schaffung einer europäischen Bankenunion gewesen mit der Bankenaufsicht bei der EZB. Weitere Schritte in der Bankenunion würden folgen. Zum 1. November löst die Französin Christine Lagarde den 72-Jährigen Italiener an der Spitze der Notenbank ab. Die EZB bekommt damit erstmals eine Chefin./mar/DP/jsl