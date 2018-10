Merkel wirbt für stärkere globale Gesundheits-Zusammenarbeit

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zu einer stärkeren internationalen Zusammenarbeit gegen Epidemien und für eine bessere Gesundheitsversorgung aufgerufen.



"Wo auch immer auf der Welt: Es ist eine Frage der Menschlichkeit, sich auf ein funktionierendes Gesundheitssystem verlassen zu können", sagte sie am Dienstagabend in Berlin. Es sei allerhöchste Zeit, sich der Verwirklichung dieser fordernden Menschheitsaufgabe zu widmen. "Ein gesundes Leben darf nicht vom jeweiligen Geburts- oder Wohnort abhängen." In Zeiten, in denen der Multilateralismus unter Druck stehe, zeige sich gerade in Gesundheitsfragen der Wert der mehrseitigen globalen Zusammenarbeit.

Merkel hob ein gemeinsames Vorgehen gegen Krankheiten wie Aids, Malaria und Tuberkulose hervor, die auch mit Armut in Verbindung stünden. Neben der Entwicklung von Impfstoffen gehe es darum, Resistenzen gegen Antibiotika einzudämmen. Deutschland werde seine Mittel für die Forschung in diesem Bereich auf 500 Millionen Euro für die nächsten zehn Jahre steigern.

Merkel begrüßte, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Entwurf eines Aktionsplans zur Umsetzung des UN-Ziels für nachhaltige Entwicklung bis 2030 im Bereich Gesundheit vorgelegt habe.