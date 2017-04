Merkel wirbt für Ende von Rot-Grün in NRW

MüNSTER (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für die Ablösung der rot-grünen Koalition in Nordrhein-Westfalen geworben. "Rot-Grün in NRW muss am 14. Mai abgewählt werden", sagte Merkel am Samstag auf einem Parteitag der NRW-CDU in Münster. Vor allem bei der Inneren Sicherheit machte sie der Regierung von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) Vorwürfe.

"Zig Bundesländer" würden es besser machen. Die Kanzlerin kritisierte auch NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD). Dieser habe mit Versäumnissen in der Kölner Silvesternacht und im Fall Amri einen "negativen Beitrag" in der Flüchtlingskrise geleistet. Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wird am 14. Mai 2017 stattfinden. In den aktuellen Umfragen liegt die SPD deutlich vor der CDU. Allerdings hätte Rot-Grün laut einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des WDR-Magazins "Westpol" vom 19. März aktuell keine Mehrheit.

