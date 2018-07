Merkel will europäische Perspektive für Balkan

LONDON (dpa-AFX) - Trotz aller Einwände gegen eine schnelle EU-Erweiterung setzt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf die weitere Annäherung der Westbalkan-Staaten an Brüssel.



Es gehe darum, "die Region mit einer europäischen Perspektive auszustatten", sagte Merkel nach einer Konferenz europäischer Spitzenpolitiker mit den Staats- und Regierungschef von sechs Balkanstaaten am Dienstag in London. Mit diesem Ziel solle die Verbindung zwischen diesen Ländern gestärkt werden. Das könne durch den Ausbau der Infrastruktur, der wirtschaftlichen Kooperation und einen breiten Jugendaustausch geschehen.

Merkel hatte im Jahr 2014 jährliche Konferenzen im Rahmen des sogenannten "Berliner Prozesses" angeregt. Seitdem versammeln sich EU-Spitzenpolitiker jährlich mit ihren Amtskollegen aus den Balkanländern, um weitere Schritte zur Annäherung an Brüssel zu besprechen./ey/DP/nas