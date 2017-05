Merkel will beim Klimaschutz keine Kompromisse eingehen

TAORMINA (dpa-AFX) - Im Klimaschutz will Kanzlerin Angela Merkel "keine Kompromisse" eingehen.



Die Diskussionen mit den USA auf dem G7-Gipfel sei "sehr schwierig, um nicht zu sagen sehr unzufriedenstellend" gewesen, sagte Merkel zum Abschluss des zweitägigen Treffens am Samstag in Taormina auf Sizilien. Hier stünden sechs Staaten und die Europäische Union gegen die USA, die einen Ausstieg aus dem Abkommen erwägen, das zu einer Verringerung der Treibhausgase verpflichtet.

"Es gibt keinerlei Anzeichen bis jetzt, ob die Vereinigten Staaten von Amerika im Pariser Abkommen verbleiben werden oder nicht." Die anderen sechs Staaten und die EU hätten aber "sehr deutlich gemacht", dass sie sich weiter zu den Zielen bekennen. "Wir haben sehr deutlich gemacht, dass wir von unserer Position hier nicht abrücken."

Da mit den USA aber kein Fortschritt erzielt worden sei, könne das wichtige internationale Abkommen von Paris "im Augenblick hier nicht einvernehmlich unterstützt werden". US-Präsident Donald Trump kündigte auf Twitter an, nächste Woche eine Entscheidung zu treffen./lw/DP/he